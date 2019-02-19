Son dakika… İdris Naim Şahin Saadet’in adayı oldu

Siyasi partilerin Yüksek Seçim Kurulu’na ‘resmi aday’ listesini sunmasına saatler kala sürpriz bir gelişme yaşandı. Adı geçtiğimiz günlerde, CHP ve İYİ Parti’nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak geçen eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Temel Karamollaoğlu’nun liderliğini yaptığı Saadet Partisi tarafından 31 Mart yerel seçimleri için “Saadet Partisi’nden Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı” olarak gösterildi.

SAADET İL BAŞKANI: ORDU’DA SEVİLEN BİR İSİM HAYIRLI OLSUN

Konuyla ilgili açıklama yapan Saadet Partisi Samsun İl Başkanı Avukat Erkan Temiz, Sözcü’ye yaptığı açıklamada; “Biz adaylık teklifini götürdük. Kendisi burada çok sevilen bir isim. Daha önce vekillik ve bakanlık yaptı. Tanınan ve temiz bir kişilik. Ordu halkının güvendiği bir isim. 1999 yılında zaten bizim aday adayımızdı. Bize uzak bir isim değildi. Milletinden ve memleketinden yana bir teveccühü vardı. Kendisine teklf ettik. İYİ Parti de bizden önce teklif götürmüş. İdris bey önce o teklifi değerlendirdi ancak olmadı. Sonra bizim teklifimiz kabul etti. Ordu’ya ve partimize hayırlı olsun” dedi.

İDRİS NAİM ŞAHİN KİMDİR?

İdris Naim Şahin, 1 Haziran 1956’da Ordu Ünye’de doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Araklı, Türkeli, Ermenek, Devrekâni, Eleşkirt, Cizre ve Elmalı İlçelerinde Kaymakamlık yaptı. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişi ve Mülkiye Başmüfettişi oldu.

ERDOĞAN’IN EN YAKININDAKİ İSİMDİ

Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde İBB Genel Sekreter Yardımcılığına atandı. Belediye’nin personel, hukuk, teftiş, kültür, sağlık, itfaiye, güvenlik, kontrol ve idari birimlerinin yönetiminde bulundu. İBB Başkan Danışmanlığı, Adapazarı Büyükşehir Belediyesi Genel Koordinatörlüğü ve İBB Teftiş Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu. Çeşitli dernek ve vakıflarda üyelik ve yöneticilik görevi üstlendi.

AKP’NİN KURUCULARI ARASINDA YER ALDI

AKP’nin kurucuları arasında yer aldı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN ALINDI, 25 ARALIK’TA İSTİFA ETTİ

3 Kasım 2002 ve 22 Temmuz 2007 Milletvekili Seçimleri’nde İstanbul Milletvekili olarak TBMM’ye girdi. 24. Dönem Ordu milletvekili olarak tekrar TBMM’ye girdi. Seçimlerden hemen sonra Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında kurulan 61. Hükümet’te İçişleri Bakanlığı görevine getirildi. 24 Ocak 2013 tarihinde Kabine revizyonu ile Başbakan tarafından görevinden alındı. Yerine İstanbul eski Valisi ve AKP Mardin milletvekili Muammer Güler getirildi.

MİLAD PARTİSİNİ KURDU

17 Aralık süreci kapsamında 25 Aralık 2013 tarihinde AKP’den istifa etti. 2014 yılında Millet ve Adalet Partisi’ni (MİLAD) kurdu. 2015 yılına kadar MİLAD’ın liderliğini sürdürdü.

İYİ PARTİ’DE KRİZE NEDEN OLMUŞTU

İYİ Parti Ordu İl Başkanı Çiğdem Çelenk Karakaya, geçtiğimiz hafta partilerinin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayının eski İçişeri Bakanı İdris Naim Şahin olduğunu açıklamıştı. Bu açıklamadan dakikalar sonra ise İYİ Parti Genel Merkezi “İdris Naim Şahin adayımız değildir” açıklaması yapmıştı. Kulislerde; Şahin’in adaylığının İYİ Parti’de ‘krize neden olduğu’ konuşulmuştu.