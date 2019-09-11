Son dakika… İmamoğlu’dan Erdoğan’ın sözlerine yanıt!

Ankara’daki Saray’da yapılan kritik toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Ekrem İmamoğlu, toplantının verimli geçtiğini ve ilki gerçekleştirilen toplantının devam etmesi gerektiği vurgusunu yaptı.

“İYİ BİR BAŞLANGIÇ YAPTIK”

İmamoğlu, “Verimli bir buluşma oldu. Sayın Cumhurbaşkanı’na teşekkür ediyoruz. Bir komisyon önerimiz oldu. Kendileri kabul etti. Hem CHP hem Ak Partililerden oluşan bir komisyon kurulması yönünde bir karar verildi. Karşılıklı sorular soruldu. Sayın bakanlar da cevap verdiler. Tümüyle iyi bir başlangıç” dedi.

İmamoğlu, Erdoğan’ın “Biz ne personelle uğraştık, ne araçlarla. Aynı hassasiyeti bekliyorum” ifadesine “Biz hassasız. Kimi kast etti bilmiyorum açıkçası” şeklinde yanıt verdi.