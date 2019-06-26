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Son dakika… İmamoğlu’ndan mazbata ve devir-teslim açıklaması

Rakibi Binali Yıldırım’a 806 bin 767 oy fark atarak tarihi bir zafer kazanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na bugün verilmesi beklenen mazbata yarına kaldı. Devir-teslim töreninin 27 Haziran Perşembe günü saat 18.30’da Saraçhane’de gerçekleştirileceği duyuruldu. Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından "Tüm hemşehrilerimi yarın saat 18.30'da Saraçhane'deki İBB binası önüne bekliyorum" çağrısı yaptı.

13:39 -
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İmamoğlu'nun basın bürosundan yapılan açıklamada da “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevi devir teslim töreni, İBB Başkanlığı Saraçhane binasında 27 Haziran 2019 Perşembe günü saat 18.30'da gerçekleştirilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” denildi.

VALİLİK DE AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Valiliği de yaptığı açıklamada “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevi devir teslim töreni, İBB Başkanlığı Saraçhane binasında 27 Haziran 2019 Perşembe günü saat 18.30’da gerçekleştirilecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifadelerine yer verdi.

FOTO:SÖZCÜ – İBB binasında bugün hazırlıklar tamamlanmıştı.

Bugün verilmesi beklenen mazbata nedeniyle Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı binasında sabah erken saatlerde hazırlıklar başlamıştı. Binaya Atatürk posterleri ve Türk bayrakları asıldı.

İmamoğlu'nun Saraçhane'de İstanbullulara yapacağı konuşma için ses sistemi ve platform kuruldu. Güvenlik bariyerleri ile düzenleme yapıldı. İBB personeline de sözlü olarak birim şefleri tarafından, “güvenlik önlemleri ve giriş-çıkışta yaşanabilecek sıkıntılar nedeniyle” saat 14.30'da mesainin biteceği bildirildi. Servislerin 15.00'da kalkacağı isteyen personelin 14.30'da mesaisini bitirerek çıkabileceği isteyenlerin binada kalabileceği söylendi. Daha sonra tören iptal olunca mesai saatleri normale döndü.

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Son güncelleme: android-time 14:36 26.06.2019
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