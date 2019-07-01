Son dakika… İstanbul Valiliğinden skandal paylaşım!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’yı ziyareti sırasında çekilen hatıra fotoğrafındaki Atatürk resminin boyanıp, İstanbul Valiliğinin twitter hesabından paylaşılması büyük tepkiye neden oldu.

Valilik, konuyla ilgili hiç bir açıklama yapmadan, fotoğrafları kaldırdı ve hemen yenisini paylaştı. Bilgisayar ortamında boyandığı tahmin edilen fotoğrafı, ‘kimin, ne amaçla?’ paylaştığı henüz bilinmiyor.

İŞTE VALİLİĞİN PAYLAŞTIĞI O FOTOĞRAFLAR:

İkinci kez paylaşılan fotoğrafta, boyama işleminin yok olduğu görüldü.

İstanbul Valiliğinin konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.