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Son dakika… İstanbul’da kafe yangını!

Ümraniye'de bir park içindeki kafede yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Alev alev yanan kafe itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.

17:16 -
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Son dakika… İstanbul’da kafe yangını!

Ümraniye Ihlamurkuyu Mahallesi’nde bulunan Trabzon Park içindeki bir kafede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ormanlık alanda bulunan parktaki yangın sırasında yükselen yoğun duman görenler orman yangını sandı.

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Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevke dildi. Yangına müdahale eden itfaiye yaklaşık yarım saatte alevleri kontrol altına aldı. Soğutma çalışmaları devam ederken olayda yaralanan yada ölen olmadı. DHA

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