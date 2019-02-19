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Son dakika… İYİ Parti’nin Mersin adayı Burhanettin Kocamaz’dan ilk açıklama

İYİ Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhanettin Kocamaz, evraklarının İl Seçim Kuruluna zamanında teslim edilmemesiyle ilgili açıklamada bulundu.

22:29 -
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Son dakika… İYİ Parti’nin Mersin adayı Burhanettin Kocamaz’dan ilk açıklama

İYİ Parti’nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhanettin Kocamaz, evraklarının partinin il teşkilatı tarafından zamanında İl Seçim Kuruluna teslim edilmemesi nedeniyle oluşan krizle ilgili açıklamada bulundu.

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Kocamaz’ın sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle;

“Sevgili Mersinliler,Değerli Yol Arkadaşlarım;Seçimi açık ara alacağımız bir durumda iken Parti içinden vurulduk. Biz vurulduk. Biz ne ihanetler gördük!Ama asla yılmadık.Maalesef Sayın Hamit Tuna'nın göreceksiniz Kocamaz İYİ Partiden de aday olamıyacak değerlendirmesi doğru çıktı.

Şunu herkes bilmelidir ki henüz son sözümüzü söylemiş değiliz. Kim ne derse desin. Biz hala pes etmedik. Herkes rahat olsun ve bizi izlemeye devam etsin. Mutlaka bir yol bulacak ve Mersin'i entrikalar ve ayak oyunlarıyla birilerine teslim etmeyeceğiz.”

HAMİT TUNA MHP’NİN ADAYI 

Kocamaz’ın göndermede bulunduğu MHP’nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna, 28 Mart 2004 yerel seçimlerinde Toroslar Belediye Başkanı seçildi ve 3 dönemdir Toroslar Belediye Başkanlığı görevini yürütmekteydi.

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Son güncelleme: android-time 22:42 19.02.2019
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