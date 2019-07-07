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Son dakika… Kan donduran görüntülerdeki trafik magandasının kim olduğu ortaya çıktı

İstanbul, Pendik’te yol verme tartışması yaşadığı aracın önünü kesen iki maganda, içinde hamile kadının bulunduğu aracın şoför kapısını açamayınca otomobilin aynasını kırmış ve ardından aracın kaputuna çıkıp tekmelemişti. O magandalardan birinin ünlü baklavacı Hasan Sel, yanındakinin kişinin ise Hüseyin Sel olduğu öğrenildi. Sel’in milyonlarca liralık sermayeli farklı sektörlerde şirketlerinin olduğu belirtildi.

Tugay SADAY
14:13 -
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İstanbul Pendik'te D-100 karayolunda emniyet şeridinde seyreden bir araç trafik polisini görünce direksiyonu araçların üzerine kırdı ancak normal şeridinde seyreden bir araç trafik magandalarına yol vermedi.

Baklavacı zincirlerinin sahibi Hasan Sel, İstanbul’daki bir şubenin açılışını yaparken…

“KAPUTA ÇIKIP TEKMELEDİ”

Bunun üzerine iki sürücü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın sürmesi üzerine arkadan gelen araçta bulunan iki kişi yol vermeyen araçtaki çiftin önünü kesti.

Sürücüyü araçtan indirmek isteyen iki maganda aracın şoför kapısını açamayınca önce aracın aynasını kırdı ardından aracın kaputuna çıkıp tekmeleyerek büyük zarar verdi.

Olay büyük tepki çekti. Hamile kadının ‘polisi arıyorum' uyarılarına aldırış etmeyen '07 BSS 76′ araç plakalı magandalar daha sonra gözden kayboldu.

Olay anında Hasan Sel ile birlikte araçtan inen ortağı Hüseyin Sel

“POLİS MAGANDALARI ARIYOR”

Sosyal medyaya da düşen görüntülerin ardından birçok vatandaş olaya tepki gösterirken, polisin magandaları yakalama çalışması başlattığı öğrenildi.

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Hasan Sel'in Kastamonu'da olduğu ve olaya ilişkin ifade vermek için yarın emniyete gideceği belirtildi.

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