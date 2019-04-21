Son dakika… Kılıçdaroğlu’ndan ilk açıklama!

İşte Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları;

Ülkenin birliğini ve bütünlüğünü bozamayacaklar. Hiç kimse unutmasın Kuva-i Milliyecilerin CHP’nin Genel Başkanıyım. Bu ülke için canını feda edecek biri varsa o da Kemal Kılıçdaroğlu’dur.

İstiyorlar ki şehit cenazelerine katılmayayım ama ben katılacağım. Bu şehitler 82 milyonundur. Bunların cenazeye, ezana da saygısı yok. Siz namazdan, şehitten ne istiyorsunuz. Biz şehitler arasında hiçbir zaman ayrım yapmadık. Siz hangi yüzle şehit cenazesini kıldırmıyorsunuz?

Uğradığım saldırı beni üzmedi. Biz her zaman hakkı, hukuku savunduk. Beni üzen şey şehide saygısızlıktır. Şehidimizin namazı bile doğru dürüst kılınmadı.

Benim için dar ağaçları kurdular. Size söz veriyorum, bir canım var o da bu ülkenin bekası, kalkınması, çocukların güzel günleri için vermeye hazırım. Hiçbir saldırı biri yıldıramaz.

Bu o köye dışarıdan gelenlerin saldırısıdır. Ne yaparlarsa yapsınlar bizi yıldıramayacaklar. Biz asla vazgeçmeyeceğiz, bu ülkeye baharı getireceğiz. Ben bu ülkenin insanına güveniyorum. Biz hep birlikte bu ülkenin kuruluşundaki değerlere sahip çıkacağız.