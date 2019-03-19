Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Mansur Yavaş hakkında soruşturma açıldı

Yüzde 80 şizofren raporu bulunduğu ve belgede sahtecilikten hapis cezasına çarptırıldığı ortaya çıkan Necmettin Kesgin isimli bir şahsın hakkında ortaya attığı "senet tahsili" iddialarına yanıt veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş hakkında, basın toplantısındaki sözlerinin ardından, "suçu yetkili makamlara bildirmemek" suçlamasıyla soruşturma açıldığı ortaya çıktı.

11:59 -
Haberler Gündem
Son dakika… Mansur Yavaş hakkında soruşturma açıldı

İktidara yakın medya organlarının iddiasına göre; CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş hakkında ‘suçu yetkili makamlara bildirmemek’ suçlamasıyla TCK 278. maddeye dayanarak soruşturma açıldı. Soruşturmanın, Yavaş’a çeşitli ithamlarda bulunan Necmettin Kesgin isimli şahsa, Yavaş’ın verdiği yanıtlar üzerine başlatıldığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İktidara yakın bir gazete CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı için “Sahte senetten tazminat cezası aldı” iddiasının yer aldığı bir habere yer vermiş, bu haber sonrası AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in konuşmalarının kaynak gösterilmesiyle kamuoyunda ‘Mansur Yavaş’ tartışması başlatılmıştı. İddialarla ilgili konuşan Yavaş ise “Asıl mağdur benim. Yargıtay’ın hakkımda onayladığı herhangi bir ceza davası, ceza kararı yoktur.” demiş, söz konusu iddiaları ortaya atan şahsın; “Yüzde 80 şizofren raporu bulunduğunu, belgede sahtecilikten hapis cezasına çarptırıldığını, çocuk istismarından da halen yargılandığını” söylemişti.

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Son güncelleme: android-time 12:25 19.03.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more