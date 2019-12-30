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Son dakika… Mansur Yavaş’tan Sinan Aygün açıklaması: Siyasi bir kriz değil, parti içi mesele de değil

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, iş insanı Sinan Aygün'ün iddialarına ilişkin soruya verdiği yanıtta "Kriz, siyasi bir kriz değil, parti içi mesele de değil" ifadelerini kullandı.

21:11 -
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Son dakika… Mansur Yavaş’tan Sinan Aygün açıklaması: Siyasi bir kriz değil, parti içi mesele de değil

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Habertürk TV’de iş insanı Sinan Aygün’ün iddialarına ilişkin soruları yanıtlıyor.

Yavaş, “Kriz, siyasi bir kriz değil, parti içi mesele de değil. Burada açıkçası benim tarzıma uygun değil ama kolay kazanmaya alışmış bir an evvel zengin olmayı ya da parasını servetini artırmak isteyen bir kişi ile kanunları uygulamak isteyen bir kişi arasında tartışma.” dedi.

NE OLMUŞTU?

Eski CHP Milletvekili Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile CHP’li üç belediye meclis üyesi hakkında, Eskişehir yolundaki TOGO Kuleleri inşaatının 16 Aralık'ta mühürlenmesinin ardından bulunduğu suç duyurusunda bazı iddialar ortaya atmıştı.

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