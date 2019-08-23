Son dakika… ‘Uçamaz’ denen THK uçaklarından yangın söndürme tatbikatı

Daha önce de gerek yurt içi gerek yurt dışı yangınlarda kullanılan uçakların ikisi bu sabah hangarlarından çıkarıldı ve uçuşa geçerek tatbikat yaptı.

İKİ UÇAK HAVALANDI

İki uçağın tatbikat görüntülerini Twitter’dan paylaşan CHP Milletvekili Gamze Taşcıer, “Merak edenler için, görüntü Etimesgut Havalimanı'ndan ve bugün öğleden önce.” notunu paylaştı. Sozcu.com.tr’ye bilgi veren Taşcıer görüntüleri doğrulayıp “Öğleden önce eğitim uçuşunda çekilen görüntüler. Bir canlı bile kurtarabilseydik iyi olurdu.” ifadelerini kullandı.

THK’NIN İNTERNET SİTESİNDE DİKKAT ÇEKEN AYRINTI

Öte yandan Türk Hava Kurumu’nun internet sitesinde ‘biz ne yapıyoruz’ başlığı altında paylaşılanlar dikkat çekti.

THK’nin internet sitesinde “Avrupa'nın en büyük özel uçak Yangın Hava Söndürme Filosuna sahip olan THK, yurtiçi ve yurt dışında orman, sanayi ve şehirlerdeki yangınlara anında müdahale etmektedir. TC. Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak; 36 yıldır yaklaşık 26 bin saat yangın söndürme uçuşu gerçekleştirmiş, başta Antalya, Bodrum, Çanakkale, İstanbul ve İzmir olmak üzere 2 bin’in üzerinde orman yangınına başarı ile müdahale etmiştir. Gerek yurt içi gerekse yurt dışı görevlerde sadece orman yangınlarına değil olası bir yangın felaketi durumunda oluşabilecek afetlere havadan başarı ile müdahale edebilecek kapasite ve tecrübeye sahiptir.” ifadelerine yer verildi.