Son dakika… YSK’nın gerekçeli kararı bugün açıklanmayacak

YSK, AKP ve MHP’nin olağanüstü itirazları çerçevesinde yapılan başvuruları değerlendirerek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin 23 Haziran’da yenilenmesine karar verdi. Beş saati aşkın süren toplantıda oylamaya 11 kurul üyesi katıldı. YSK Başkanı Sadi Güven’in de arasında bulunduğu 4 üye karara ret oyu kullandı. İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinin yenilenmesi kararı 4’e karşı 7 oyu ile alındı.

KISA KARAR 6 MAYIS’TA AÇIKLANMIŞTI

Kararda, “Bir kısım sandık kurullarının ilçe seçim kurullarınca kanuna aykırı oluşturulması ve bu hususun da seçim sonucuna müessir olması nedeniyle 31 Mart 2019 tarihinde yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaliyle yenilenmesine, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasının iptaline, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminin 23 Haziran 2019 tarihinde yapılmasına, kanuna aykırı sandık kurulu görevlendirmelerini yapan ilçe seçim kurulu başkan ve üyeleri ile seçim müdürleri ve diğer sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulmasına oy çokluğuyla karar verilmiştir” denilmişti.

YARINA KALDI

Kurul; İstanbul kararına dair tartışmaların devam ettiği sürede henüz sonuca ilişkin gerekçeli kararını açıklamadı. Bugün kurulun toplanarak, gerekli tasnif ve imza işlemlerinin akabinde gerekçeli kararı kamuoyu ile paylaşması bekleniyordu. Ancak YSK’nın toplantısının sona erdiği, gerekçeli kararın ise bugün açıklanmayacağı bildirildi.

Öte yandan YSK yedek üyelerin İstanbul’daki iptal kararında yer almasının Anayasa’ya aykırı olmadığını belirtti. YSK, “11 üye ile karar alınmasında Anayasa’ya aykırı bir durum yok” denildi.