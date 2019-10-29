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Soru işaretleri Ankara’ya tuzak mı?

Terör örgütü IŞİD’in elebaşı Ebubekir el-Bağdadi’nin öldürüldüğü, ABD tarafından büyük gürültüyle açıklandı. Ancak daha önce de 12 kere öldürüldüğü duyurulan Bağdadi’ye yönelik son operasyonda da pek çok soru işaretleri bulunuyor.

Zeynep GÜRCANLI
06:20 -
Haberler Gündem
Soru işaretleri Ankara’ya tuzak mı?

İşte yanıt bekleyen sorular ve dikkat çeken bilgiler:

İNCİRLİK KULLANILMADI

IŞİD elebaşının öldürüldüğü iddia edilen ev, Türkiye sınırının 10 km güneyinde bulunuyor. Dolayısıyla ABD açısından bu bölgeye operasyon için en yakın alan İncirlik Üssü olarak öne çıkıyor. Ancak ABD Özel Kuvvetleri'nin, yaklaşık 700 km ilerideki Irak'taki bir üsten, 8 helikopterle giderek operasyonu gerçekleştirdiği açıklandı.

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NE KADAR BİLGİ VERİLDİ?

Operasyonun Türkiye sınırının hemen güneyinde olması nedeniyle, ABD makamları Türkiye'ye de bilgi verildiğini açıkladı. Nitekim Milli Savunma Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklama ile operasyon öncesi “bilgi paylaşımı” olduğunu doğruladı. Ancak paylaşılan bilginin detayı açıklanmadı. Trump, Türkiye'ye sadece “özel bir operasyon yapılacağı” bilgisinin verildiğini, operasyonun hedefinin Bağdadi olduğunun söylenmediğini ifade etti.

Türkiye'nin operasyona destek verip vermediği sorulunca da “hava sahasının kullanıldığını” ve “Türkiye'nin sorun çıkarmadığını” söyledi. Bir NATO müttefikinden, bir terör elebaşına karşı böylesine kritik bir operasyondan bahsederken, ABD Başkanı'nın konuyu “sorun çıkarmak” ya da “çıkarmamak” üzerinden açıklaması Washington-Ankara hattındaki karşılıklı güven duygusunu da ortaya koyuyor.

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OPERASYON  NOKTASI 

Operasyonun yapıldığı nokta, Türkiye'nin 9 gözlem noktasının bulunduğu İdlib bölgesi kırsalı. Üstelik sınıra da çok yakın. Türkiye'nin kendi topraklarına bu kadar yakında bulunan, üstelik 9 gözlem noktası ile bir nevi sorumluluğunu da üstlendiği bölgedeki kritik terör hedefinin istihbaratının ABD'ye, bir başka terör örgütü, PYD-YPG'nin ve Irak istihbarat örgütü tarafından verildiği öne sürüldü.

TERÖRİST AÇIKLADI

Bağdadi'nin öldürüldüğü haberinden sonra, sağ kolu olarak bilinen Ebu Hasan El Muhjir'in de öldürüldüğü bilgisi yayıldı. Bu bilgiyi PKK/ YPG'nin elebaşlarından Mazlum Kobani yaydı. Teröristin öldürüldüğü yere ilişkin bilgi, Türkiye'yi zora sokmayı amaçlıyor olabilir. Çünkü Cerablus bölgesinin kontrolü TSK ile SMO'nun  kontrolünde bulunuyor.

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ABD Ankara Cerablus Irak IŞİD Kobani Milli Savunma Bakanlığı NATO operasyon PKK PYD Terör terör örgütü TSK Türkiye
Son güncelleme: 06:47 29.10.2019
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