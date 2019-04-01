Sosyal medya Özhaseki’yle ilgili bu videoyu konuşuyor

31 Mart yerel seçimlerinde Ankara’da Millet İttifakı adayı Mansur Yavaş yüzde 50,91 (1.661.523) oy alırken, Cumhur İttifakı’nın adayı Mehmet Özhaseki ise yüzde 47,10 (1.536.908) oy oranında kaldı…

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Seçimi Mansur Yavaş büyük bir farkla kazanmasına rağmen, Özhaseki açıklama yaparak YSK’ya itiraz edeceklerini, bazı şikayetlerin olduğunu, başvuruda bulunacaklarını belirtti. Bu gelişmelerin ardından Özhaseki’nin seçim mitinglerinde yaptığı bir konuşma sosyal medyanın gündemine düştü. Özhaseki konuşmasında CHP’yi, önceki seçimlerde hep itirazda bulunduklarını ifade ederek alaycı bir dille eleştirmişti.