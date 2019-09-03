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Sosyal medyada yayınlamak için sokakta iç çamaşırıyla gezdi

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, iddiaya göre sosyal medyada yayınlamak için iç çamaşırı ile sokaklarda gezen A.Ş.´ye vatandaşlar tepki gösterdi. Karakola götürülen A.Ş.´ye bir mağazadan tişört ve pantolon alınarak sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

20:30 -
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Sosyal medyada yayınlamak için sokakta iç çamaşırıyla gezdi

Yalova´dan Gölcük´e gelen A.Ş. adlı erkek, Şirinköy Mahallesi´nde sokak ortasında soyunarak üzerinde kalan iç çamaşırı ile yürümeye başladı. Çevredeki vatandaşlar üzerinde sadece külot olan kişiyi görünce polise haber verdi. Bazı vatandaşlar bu sırada A.Ş.´ye tepki gösterdi.

Olay yerine gelen polis, etrafını saran vatandaşların elinden kurtardığı A.Ş.’yi polis merkezine götürdü. A.Ş.´nin polis merkezinde, “Ben sosyal deneyim yapıyordum. Vatandaşların ilgisini çekmek ve sosyal medyada yayınlamak istedim.” dediği öğrenildi.

Polis, A.Ş.´ye bir mağazadan pantolon ve tişört aldı. Mağazadan alınan kıyafetleri giyen A.Ş. sağlık kontrolü için Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi´ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

DHA

Son güncelleme: android-time 20:46 03.09.2019
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