Soylu: Yılbaşından bu yana 318 kadın cinayete kurban gitti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bakanlık binasındaki Anadolu Restoran’da kadın mülki idare amirlerini kabul etti.

Süleyman Soylu, burada yaptığı konuşmada, kadın kaymakamlar, vali ve vali yardımcılarının verimli çalıştıklarını, bu yapıyı genişletmeyi, yoğun olarak insana temas eden bu meslekte kadınların gücünü, bakış açısını, hassasiyetini daha fazla işin içine katmayı istediklerini söyledi.

“Kadına şiddeti, aile içi şiddeti asla kabul etmeyeceğiz” diyen Soylu, şunları söyledi:

550 BİN PERSONEL EĞİTİM ALACAK

250 bin kolluk personeli aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi alması yönünde planlamamızı yaptık ve inşallah bu yılın sonu itibarıyla bunu bitireceğiz. Önümüzdeki yıl 250 bin kolluk personelinin daha eğitimini gerçekleştireceğiz. Böylece 550 bin personelimizin hemen hemen birçoğuna ulaşmış olacağız.

YÜZDE 80’İ BİLDİRİLMİYOR

Yaptığımız saha araştırmalarında kadına yönelik aile içi şiddet olaylarının yüzde 80’inin bildirilmediğini görüyoruz. Kadın cinayetlerinin büyük çoğunluğunun da daha öncesinde herhangi bir başvuru bulunmuyor.

KCDP'YE GÖRE 402 KADIN ÖLDÜRÜLDÜ Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun verilerine göre 2017 yılında 409, 2018 yılında 440 kadın öldürüldü. Platform, 2019'un ilk 11 ayında 402 kadının cinayete kurban gittiğini açıkladı.

19 TEDBİR KARARI

Bu yıl 318 kadın cinayeti kurbanı var. Bunların sadece 19’una ait tedbir kararı vardı. Diğerlerinin herhangi bir tedbir kararı ve başvurusu yoktu. Dolayısıyla buraya ilişkin de çalışmalar yürütüyor, şikayet ve başvuru mekanizmalarının daha etkin ve daha hızlı işlemesi için tedbirler geliştiriyoruz. (AA)