SÖZCÜ kurulduğu günden beri FETÖ’yle mücadele etti! İŞTE KANITLARI

Bu suçlamalar, şanlı Türk ordusuna FETÖ tarafından kumpas kurulurken mağdurların sesi olan, birileri “hocaefendi” diye ortalığı birbirine katıp “yurda dön” diye gözyaşı dökerken, terör örgütü elebaşı FETO’nun gerçek yüzünü deşifre eden SÖZCÜ’ye yapışmaz!

İşte SÖZCÜ’nün gözdağı, ceza, hapis, kumpas, suikast her türlü tehlikeyi göze alarak FETÖ canavarını boğmak için döktüğü terin kanıtları…