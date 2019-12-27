SÖZCÜ kurulduğu günden beri FETÖ’yle mücadele etti! İŞTE KANITLARI

Bu suçlamalar, şanlı Türk ordusuna FETÖ tarafından kumpas kurulurken mağdurların sesi olan, birileri “hocaefendi” diye ortalığı birbirine katıp “yurda dön” diye gözyaşı dökerken, terör örgütü elebaşı FETO’nun gerçek yüzünü deşifre eden SÖZCÜ’ye yapışmaz!
İşte SÖZCÜ’nün gözdağı, ceza, hapis, kumpas, suikast her türlü tehlikeyi göze alarak FETÖ canavarını boğmak için döktüğü terin kanıtları…
TARİH: 3 MART 2008
Fethullah Gülen’in ABD’den Türkiye’deki anayasaya karıştığını manşetlere taşıdık.
Tarih: 11 MART 2008
Paralelin, bürokratlara ait ses kayıtlarını internete sızdırdığını gazetemiz yazdı.
TARİH: 12 MART 2008
Yazarımız Emin Çölaşan, iktidarın işlerine karışan Gülen’i yerden yere vurdu.
TARİH: 23 MART 2008
Hukukçu Vural Savaş, yargı ve emniyete sızan Fethullahçıları yazdı, kimse dinlemedi.
TARİH: 8 NİSAN 2008
Terör suçlamasından beraat eden Gülen’in yeniden yargılanması gerektiğini duyurduk.
TARİH: 17 HAZİRAN 2009
Yazarımız Emin Çölaşan’ın, yargı ve emniyetteki örgütlenme ikazı dikkate alınmadı.
TARİH: 20 KASIM 2009
Ergenekon davasının ardında, Gülen hareketinin olduğunu bu manşetle duyurduk.
TARİH: 25 ŞUBAT 2010
Fethullah Gülen’in 12 Eylül darbesine alkış tuttuğunu yazdık. Bu günleri işaret ettik.
TARİH: 11 EKİM 2010
Diyanet’ten Sorumlu Bakan Mehmet Aydın, Gülen’e olan hayranlığını dile getirmişti.
TARİH: 10 ARALIK 2010
Bugünün yandaşları o zaman Fethullah Gülen’e “Hocaefendi” diyerek, Pensilvanya’dan randevu beklerken SÖZCÜ, FETO manşetini attı. Bu tanımı kullanan ilk gazete oldu.
TARİH: 14 OCAK 2011
Türkiye’de 10 milyon cemaatçinin, gelirlerinin yüzde 10’unu Gülen’e aktardığını yazdık.
TARİH: 26 ARALIK 2012
Başbakan’ın odasına Gülen cemaati tarafından böcek konulduğunu duyurduk.
TARİH: 29 kasım 2013
AKP ve Cemaat arasındaki iktidar savaşını belgeleriyle manşetlere işte böyle taşıdık.
TARİH: 29 kasım 2013
AKP ve Cemaat arasındaki iktidar savaşını belgeleriyle manşetlere işte böyle taşıdık.