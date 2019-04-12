Süleyman Soylu’ya hakaret ettiği iddia edilen Saadetlilere 2 yıl 4 ay hapis istemi

İstanbul Üsküdar'da 17 Mart 2019 tarihinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşma yaptığı sırada, Soylu'ya yönelik hakaret içerikli sözler söylediği iddia edilen Rıdvan Ç. (23) ve Yıldıray Ç. (45) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

“YALANCI…” DİYE BAĞIRDILAR İDDİASI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelilerin Üsküdar'da konuşma yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef alarak “Yalancı şerefsiz” diye bağırdıkları anlatıldı.

Şüphelilerin savunmalarında, Soylu'nun Saadet Partisi'ne ilişkin söylemlerine karşı çıktıklarını, ifadelerinde hakaret içerikli sözler söylemediklerini belirttikleri kaydedildi.

2'ŞER YIL 4'ER AY HAPİS İSTEMİ

İddianamede, olaya tanık olan 3 polis memurunun ise şüphelilerin Soylu'ya hitaben hakaret içeren sözler söylediklerini beyan ettikleri anlatıldı. Savcılık, 2 şüphelinin “kamu görevlisine alenen hakaret” suçundan ayrı ayrı 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti. İddianame, gönderildiği mahkemece kabul edildi. Saadet Partililer, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 17 Mart’ta İstanbul Üsküdar'daki seçim konuşmasında Saadet Partisi'nin PKK ile gizli anlaşma yaptığını söylemiş, bu sözler üzerine alandaki bazı vatandaşlar bu iddialara tepki göstermişti. Bu esnada Bakan Soylu’ya hakaret ettiği iddia edilen 2 Saadet Partili de derdest edilip gözaltına alınmıştı. Bakan da kendisine sözlü sataşmada bulunanlara “Densizler… Madem katlanamayacaktınız neden PKK ile ortaklık yapıyorsunuz” diye tepki göstermişti.