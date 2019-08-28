Süresi uzatılmayan mevsimlik işçiler yarın işsiz kalacak

CHP'li milletvekili Çakırözer, Eskişehir'de Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde çalışan ve 30 Ağustos tarihi itibariyle işsiz kalacak olan mevsimlik işçilerle buluştu. Çakırözer,“Eskişehir'imizde 58, Türkiye genelinde ise mevsimlik işçi statüsünde çalışan bin 70 mevsimlik işçinin görev süreleri 9 ay 29 güne çıkarılması talebi yerine getirilmedi. Yarın itibariyle Eskişehir'imizde ve Türkiye genelinde yüzlerce tarım işçisi işsiz kalacak” dedi.

SÖZLER TUTULMADI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un kamu işçileriyle yaptığı toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde mevsimlik işçiler sorununun en kısa zamanda çözüleceğini söylediğini anımsatan Çakırözer, mevsimlik işçilere verilen sözlerin tutulmadığını belirtti. Çakırözer, “Sayın Cumhurbaşkanı ve Bakan Selçuk mevsimlik işçilerimizin süre uzatımı için söz verdiler ama Bakanlığa bağlı araştırma enstitülerinde çalışan mevsimlik işçilerimizin durumu için bir iyileştirme yapılmadı. Şimdi okullar açılacak ama bu insanlar işsiz kalıyor. İşçilerimize verilen sözler tutulmalı. Mevsimlik işçilerimizin süreleri 5 ay 29 günden 9 ay 29 güne çıkarılmadır. Tabii ki işçilerimizin yıl boyu çalışacak şekilde planlama yapılması hepimizin en öncelikli taleplerinden biridir” dedi.

HAZİRAN AYINA KADAR İŞSİZ KALACAKLAR

İşsiz kalacak olan işçilerin İŞKUR ve TYP Programlarından yararlanamayacağını söyleyen Çakırözer, “Süresi uzatılmayan onlarca mevsimlik emekçimiz Mayıs, Haziran ayına kadar işsiz kalacaklar. Bu işçilerimiz işsizlik maaşı alamayacak, bir işe giremeyecekler. Bu işçileri çıkarıyorlar ama TYP Programıyla başka işçi daha alınıyor. Eskişehir'imizde onlarca, ülke genelinde ise yüzlerce emekçimiz yarın itibariyle işsiz kalacak. Bu emekçilerimize verilen sözler tutulmalı, mağduriyetler giderilmelidir” diye konuştu.