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Son dakika: Suriye’de intihar saldırısı! Çok sayıda ölü var…

Suriye'de askeri muhalif ve rejim karşıtı grupların kontrolündeki İdlib ilinin merkezinde iki bomba yüklü aracın birbiri ardına patlatılması sonucu 16 sivil yaşamını yitirdi, 85 sivil yaralandı.

16:14 -
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İdlib kent merkezinin işlek caddelerinden Kusur’da, art arda iki bomba yüklü araç infilak ettirildi.

İdlib’te iki bombalı araçla intihar saldırısı gerçekleştirildi. Foto AA

İdlib Sivil Savunma Müdürü Mustafa Hac Yusuf, basına yaptığı açıklamada, “Öğle saatlerinden sonra ilk patlama Kusur Caddesi’nde gerçekleşti. Olay yerine intikal eden Sivil Savunma gönüllülerinin bulunduğu yerde ikinci patlama oldu.” dedi. 

Bombalı intihar saldırısında sokak savaş alanına döndü. Foto: AA

Hac Yusuf, “İki seri patlamada 16 sivil hayatını kaybetti. 85 sivil yaralandı.” ifadesini kullandı.

Patlamalar nedeniyle çevredeki bina ve dükkanların büyük zarar gördüğünü belirten Yusuf, yangınların Sivil Savunma ekiplerince söndürüldüğünü kaydetti.

Saldırı nedeniyle çok sayıda ölü ve yaralı var. Foto: AA

Öte yandan, olayda yaralananlar arasında Doğu Guta’dan göç etmek zorunda kalan 4 gazetecinin de bulunduğu öğrenildi.

Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

İDLİB (AA)

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Son güncelleme: android-time 23:40 18.02.2019
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