Suriyeli sığınmacıdan kan donduran sözler: “Kafa kesmek istiyorum”

Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaşan ardından Türkiye'ye gelen 4 milyonun üzerindeki Suriyeli sığınmacı tartışma konusu olmaya devam ediyor. Sosyal medyada paylaşılan bir video, Suriyeli sığınmacıların durumunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Suriyeli bir sığınmacının “Bunları gördüm yemin ederim kafa keseceğim” sözleri büyük tepki çekti. Sosyal medyada yayılan bir sokak röportajında Suriyeli bir sığınmacının “Kafa keseceğim” sözlerine çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi. Vatandaşlar “Burası Türkiye Cumhuriyeti. Sen burada kafa kesemezsin” şeklinde yanıt verdi.

Suriyeli sığınmacı, sonrasında ise “Ben 6 senedir Türkiye'deyim. Bir şey yok. Çalışıyorum, hayat çok güzel” dedi. Ramazan Bayramı nedeni ile Türkiye'den Suriye'ye geçen sığınmacıların görüntüleri gündem olmuştu. Binlerce sığınmacının sınır kapısına koşarak gittikleri görülmüştü.