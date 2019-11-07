Suriye’ye dev gıda yardımı

Suriye'de Yaşayan Sivil Halk Başta Olmak Üzere İhtiyaç Sahibi Diğer Ülkelere ve/veya Bu Ülkelerdeki İhtiyaç Sahiplerine Un ve Bakliyat Hibe Edilmesi Amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nün Görevlendirilmesine İlişkin Karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı.

Cumhurbaşkanı tarafından alınan karara göre,Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, Suriye'de yaşayan sivil halk başta olmak üzere ihtiyaç sahiplerine 100 bin tona kadar ekmeklik buğday karşılığı unu ve toplamda 10 bin tona kadar yeşil mercimek ile nohutu hibe ile görevlendirildi.

TMO'nun temin edeceği un, yeşil mercimek ve nohut, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından TMO'Ya yapılacak bildirim üzerine Türk Kızılay'ı ve AFAD'a teslim edilecek. Söz konusu nakliye ve dağıtım bedel AFAD'ın ödeneklerinden karşılanacak.