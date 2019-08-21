‘Talimat almadan su sıkmıyorlar’

İzmir'de ormanlık alanları küle döndüren yangını söndürme çalışmalarını yerinde takip eden CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, ihmallere ilişkin çarpıcı detaylar verdi. Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ile birlikte yangın bölgesine giden Murat Bakan, şunları kaydetti:

HABERİ YOK: 100-150 yıllık çam ağaçlarının olduğu çok büyük bir bölge, üç gündür yanıyor. Bin hektarlık alanın yandığını tahmin ediyoruz. Çalışmalarda çok büyük koordinasyon eksikliği var. Bakan Bey helikoptere binip havadan bakıyor ama aşağıdaki koordinasyonsuzluktan haberi yok.

KOORDİNASYON YOK: Çeşitli kentlerden gelen araçlar var, yol bilmiyor, iz bilmiyor. Nereye, nasıl gideceklerini, ne yapacaklarını köylüye soruyorlar. Arazöz yangının yanında su sıkmıyor. Vatandaş “Neden sıkmıyorsun” diyor, “Amirimden talimat almadım” diyor… Mazotları yok, mazot takviyesi yapabilecekleri tanker yok, araçlar yangın bölgesini terk edip ta Gaziemir'e mazot almaya gidiyor. Diğer kentlerden gelen ekiplerin yemeği yok… Koordinasyon hiç yok! Tüm bunları, sabaha kadar bizzat yaşayarak gördük.

BİLGİLER YANILTICI: Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar yanıltıcı. Kirazlı'da bir kontrol noktası kurmuşlar, aşağıdaki yangın bölgesini kontrol etmeye çalışıyorlar. Bakan Bey gece helikoptere binip keşif yapıyor. Sonra da çıkıp “Daha kötü bir tablo beklerken daha iyi bir tablo gördük. Sabah saatlerinde çok hızlı müdahale edeceğiz, yarın öğleden önce kontrol altına almayı umut ediyoruz” diyor. Bir kere yangın alttan yayılıyor! Çam ağaçlarının altında, çamın ince kurumuş yaprakları var ve bu yangının alttan yayılmasına neden oluyor. Bunu yukarıda baktığınızda görmüyorsunuz.

HELİKOPTER YOK: Bakan Bey helikopter sayısı veriyor ama biz havada söylediği sayıda helikopter göremiyoruz. Uçaklar zaten yok! Eskiden askeri birliklerden de yardım istenirdi, biz alanda askeri ekip de göremiyoruz. Yanan alan ise söylediğinden çok daha fazla! Bakanlık yaptığı her açıklamada kamuoyunu yanıltıyor. Köylümüzün yanındayız, yaşananlara bizzat tanık oluyoruz. Çatalca Köyü'nün bağı bahçesi yandı, yangın evlere kadar geldi. Tek bir uçak dahi olsaydı, Çatalca Köyü'nün zeytinlikleri yanmayacaktı. O bölgede soğutma yapmadılar. Efemçukuru'nda bağ bahçe kalmadı. İnanılmaz bir zarar var. İnanılmaz bir koordinasyonsuzluk var! SÖZCÜ İZMİR

Tam 680 futbol sahası büyüklüğünde ormanlık alan yandı, bitti, kül oldu

İzmir'in Karabağlar İlçesi'nde Pazar günü başlayıp saatte 70 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgarın etkisiyle Seferihisar ve Menderes ilçelerinin ormanlık alanlarına sıçrayan orman yangınının yayılması durduruldu. Şu ana kadar 680 futbol sahası büyüklüğündeki 500 hektarlık alan küle döndü. Yangına 19 helikopter 200 arazözle müdahale edildiği kaydedildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de yangını helikopterle havadan denetledi. Pakdemirli dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada ise yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Pakdemirli yangının çıkış sebebinin henüz bilinmediğini belirterek, “Kötü niyetli olabileceğini düşünüyorum. Yanan fidanları 1 günde dikebiliriz ama böyle bir bitki örtüsünü, yabani hayatı, florayı ancak 50 yılda elde edebiliyoruz” diye konuştu.