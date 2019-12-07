CHP’li başkan maaşının ne kadar olduğunu bilmiyor!

Kırşehir Belediye Meclisi Aralık ayı toplantısı Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu başkanlığında gerçekleşti. İmar ve ulaşım ile ilgili gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda sözleşmeli personellerin ve belediye başkan yardımcılarının maaşları gündeme geldi.

Belediye başkan yardımcılarının, 8 bin ile 8 bin 500 TL arasında maaş aldıkları belirtilirken, AKP’li meclis üyesi Başkan Ekici’ye ne kadar maaş aldığını sordu.

“NE KADAR MAAŞ ALDIĞIMI BİLMİYORUM”

AKP'li meclis üyesinin sorusu üzerine Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, “Vallahi bilmiyorum. Çünkü maaşımı ben almıyorum. Benim maaşım öğrenci burslarına, Çağdaş Yaşamı Destekleme ve Atatürkçü Düşünce Derneğine gidiyor. Maaşımın ne kadar olduğunu merak bile etmedim.

Göreve başladığım günden beri maaşımdan bir lira harcamadım” dedi. Diğer taraftan Belediye Başkan yardımcılarının maaşları hesap edilirken Ekicioğlu’nun maaşının da yaklaşık 13 bin TL olduğu öğrenildi.