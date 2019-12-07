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CHP’li başkan maaşının ne kadar olduğunu bilmiyor!

Kırşehir'in CHP Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu’na belediye meclis toplantısında AKP'li meclis üyesi ne kadar maaş aldığını sordu. Ekicioğlu ise göreve başladığı günden bugüne kadar maaş almadığını belirterek, "Vallahi bilmiyorum. Hiç maaş almadım. Maaş öğrenci burslarına ve derneklere gidiyor" dedi.

İsmail AKDUMAN
07:59 -
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Kırşehir Belediye Meclisi Aralık ayı toplantısı Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu başkanlığında gerçekleşti. İmar ve ulaşım ile ilgili gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda sözleşmeli personellerin ve belediye başkan yardımcılarının maaşları gündeme geldi.

Belediye başkan yardımcılarının, 8 bin ile 8 bin 500 TL arasında maaş aldıkları belirtilirken, AKP’li meclis üyesi Başkan Ekici’ye ne kadar maaş aldığını sordu.

Belediye meclis üyeleri başkanın maaşını sordu bilmiyorum yanıtı aldı.

“NE KADAR MAAŞ ALDIĞIMI BİLMİYORUM”

AKP'li meclis üyesinin sorusu üzerine Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, “Vallahi bilmiyorum. Çünkü maaşımı ben almıyorum. Benim maaşım öğrenci burslarına, Çağdaş Yaşamı Destekleme ve Atatürkçü Düşünce Derneğine gidiyor. Maaşımın ne kadar olduğunu merak bile etmedim.

Göreve başladığım günden beri maaşımdan bir lira harcamadım” dedi. Diğer taraftan Belediye Başkan yardımcılarının maaşları hesap edilirken Ekicioğlu’nun maaşının da yaklaşık 13 bin TL olduğu öğrenildi.

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