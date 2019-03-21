Gazeteci Tayfun Talipoğlu Eskişehir’de anıldı

Yıllarca ‘Bam Teli’ isimli programla tanıdığımız 55 yaşında hayatını kaybeden gazeteci Tayfun Talipoğlu ölümünün ikinci yılında anıldı. Eskişehir'de adının verildiği müze önünde yapılan törene Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Bülent Özyazıcı, Tayfun Talipoğlu'nun eşi Işık Talipoğlu, oğlu Candaş Talipoğlu, gelini Deniz Talipoğlu da katıldı.

ESKİŞEHİRLİ BİLİNİYORDU

Törende konuşan Talipoğlu'nun oğlu Candaş Talipoğlu, babasının Kars doğumlu olmasına rağmen herkesçe Eskişehirli olarak bildiğini söyledi. Oğul Talipoğlu, “Babam Eskişehir sevdalısıydı. Kendisi milyonlarca kilometre yol yaparken hep insanlara neden sağlığında değer verilmediğini sorardı. Babamın biriktirmiş olduğu ve birçoğunu da kullandığı daktilolardan oluşan böyle bir müzeyi sağlığında Eskişehir'e bağışlayarak adına bir müze açıldığı için kendisi de bizler de çok mutluyuz. Müzenin açıldığı günkü kadar babamın duygusallaştığını görmemiştim” dedi.

KARGOCULUK YAPTI, SOLİSTLİK YAPTI

Törende konuşan Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Bülent Özyazıcı da Talipoğlu ile birlikte bir dönem çalıştıklarını belirterek, “Talipoğlu, Siyasal Bilimler mezunu olmasına rağmen sol görüşlü olması nedeniyle kendisine kaymakamlık görevi verilmedi. İyi ki de verilmedi. Çünkü bize o güzel programları sundu. Bir dönem asgari ücretle kargo şirketinde taşımacılık yaptı. Bir dönem de sesi çok güzel olduğu için düğün salonlarında solistlik yaptı” şeklinde konuştu.

ŞİİRLERİ SESLENDİRİLDİ

Konuşmaların ardından, törene katılanlar müze önüne karanfil bıraktılar. Talipoğlu’nun yazmış olduğu şiirler seslendirildikten sonra törene katılanlar müzedeki Talipoğlu ve Bülent Ecevit’in daktiloları ve balmumu heykellerini de incelediler.