TBMM’de Bakan Soylu’ya Las Tesis danslı protesto!

Meclis’teki bütçe görüşmeleri sırasında CHP Milletvekili Sera Kadıgil tarafından başlatılan protesto TBMM TV’den canlı yayınlandı.

Kadıgil, “Sayın İçişleri Bakanım Şili’de başlayan ve dünyanın her yerinde kadına karşı şiddete dikkat çekmek için yapılan bir dans var: Las Tesis. Bu eylemi yapmak için dokunulmaz olmamız gereken tek ülke sayenizde Türkiye oldu. Şimdi kadın milletvekilleri olarak şiddet gören, öldürülen tüm kadınlar adına size iki çift lafımız olacak” sözlerinin ardından harekete geçti.

Daha önce İstanbul’da yapılan benzer bir protestoya polis müdahale ederek, protestoyu gerçekleştiren kadınları gözaltına almıştı.

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