TCK 299 Meclis gündeminde

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, “Cumhurbaşkanı'na Hakaret” davalarını Meclis gündemine taşıdı. Emir, 2014 yılında gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden bu yana “Cumhurbaşkanı'na hakaret” suçunu düzenleyen TCK'nın 299. Maddesi gereği toplam kaç soruşturma açıldığını sordu. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün yanıtlaması istemiyle TBMM'ye önerge veren Emir, son yıllarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret gerekçesiyle açılan dava ve başlatılan soruşturmaların arttığını vurguladı. Emir, Erdoğan'a yönelik her tür eleştirinin soruşturmaya dönüşmesinin de tepkilere neden olduğunu söyledi.

İLGİLİ HABER HKP Genel Başkanı'na Cumhurbaşkanına hakaretten hapis

“BASKI ARACINA DÖNÜŞTÜ”

Davalara konu olan bu ifadelerin birçoğunun Anayasa uyarınca Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve yasalar uyarınca, “İfade özgürlüğü” kapsamında olduğuna dikkat çeken Emir, yargılamaların vatandaş üzerinde baskı aracına dönüştüğünü de savundu.

SORUŞTURMALARIN KAÇININ DAVAYA DÖNÜŞTÜ?

Emir, “Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla her yıl binlerce kişi yargılanırken, diğer yanda muhalif kesimlere yönelik saldırılar cezasız kalmaktadır” dedi. Çubuk'ta CHP lideri Kılıçdaroğlu'na saldıran kişi hakkındaki soruşturmanın 1,5 aydır sonuçlanmadığını da belirten Emir, son 5 yılda “Cumhurbaşkanı'na hakaret” suçlamasıyla açılan soruşturmaların kaçının davaya dönüştüğünü sordu. Beraat ve mahkumiyetlerin sayısı ile şüphelilerin yaşlarının da açıklanmasını istedi.