Tedavi edilen Caretta’lar doğal hayata işte böyle döndü

2008 yılından günümüze kadar, 358 yaralı deniz kaplumbağasının tedavisinin gerçekleştirildiği DEKAMER'de 6 kaplumbağa daha tedavileri tamamlanarak denize gönderildi. Törene, Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, CHP'li Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürü Kerim Gençoğlu, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü personeli İsmail Kurtbeyoğlu, Ortaca Cumhuriyet Başsavcısı Metin Özbay ve DKMP Şube Müdürü Mehmet Uzuner ile birlikte çok sayıda izleyici katıldı.

“11 YILDA 358 YARALI DENİZ KAPLUMBAĞASI GELDİ”

Şimdiye kadar 358 kaplumbağanın 180'ini başarıyla tedavi edip denize gönderirken, 154'ünü ise kaybettiklerini, halen 24 kaplumbağanın tedavisinin sürdürüldüğünü belirten Pamukkale Üniversitesi, Biyoloji Bölümü öğretim üyesi ve DEKAMER Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, “Koruma ve izleme çalışmalarımız Çevre ve Şehircilik Bakanlığı-Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından her yıl desteklenirken, yaralı kaplumbağaların taşınması ve lojistik destekleri Tarım ve Orman Bakanlığı – Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından sağlanıyor. Yine yürüttüğümüz çalışmalar çeşitli ulusal ve uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları tarafından da destekleniyor” dedi.

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“GÖÇ YOLLARI VE BESLENME ALANLARININ TESPİTİ İÇİN UYDU CİHAZLARI TAKILDI”

Kaska, denize bıraktıkları hayvanların üzerine kurdukları sistemle takip ettiklerini belirterek, “Yürüttüğümüz bilimsel çalışmalar kapsamında deniz kaplumbağalarının göç yollarını ve beslenme alanlarını tespit etmek için uydu cihazları ile izleme çalışmaları yapıyoruz. Bugüne kadar toplam 26 deniz kaplumbağasını çeşitli kurum ve kuruluşların destekleri ile uydudan izleyebildik. Daha önce izlediğimiz kaplumbağaların göç yollarını http://dekamer.org.tr/eskiuydu.html adresinden inceleyebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

HEPSİNE İSİM VERİLDİ

Kaska, “Hem olta takılmış hem de tekne çarpmış olarak merkezimize gelen Dalyan isimli 45-50 yaşlarındaki erkek kaplumbağamız yaklaşık bir yılda iyileşti. Yine misinaya dolanmış olarak gelen ve bir ön yüzgeci ameliyatla alınan 30-35 yaşlarındaki erkek kaplumbağamız Hasan Efe 4 ay, kafa travması ile merkezimize gelen 35-40 yaşlarındaki dişi kaplumbağamız Nazo 2 ay, sürat teknesiyle kabuğu yaralanan 25-30 yaşlarındaki dişi kaplumbağamız Dekamer-TUI Care 2 ay, parazit enfeksiyonu nedeniyle gelen 20-25 yaşlarındaki dişi kaplumbağamız Diana bir ay ve oltaya takılmış olarak kurtarılan 33-38 yaşlarındaki dişi kaplumbağamız Özgün bir hafta süren tedavilerinin ardından denize gönderildi” diye konuştu.