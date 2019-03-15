THY uçağı kalkışta arıza yaptı, yolcular isyan etti

Paris Charles de Gaulle Havalimanı'ndan bugün Türkiye saati ile 16:45'te kalkış yapması planlanan TK1820 sefer sayılı THY'nin Airbus 320-232 tipi uçağında, pist başına gitmek için ilerlediği sırada motor arızası meydana geldi.

Bunun üzerine park yerine geri dönen TC-JPL kuyruk tescilli uçağın yolcuları terminale geri götürüldü. 4 saat gecikmeye giren uçağın yolcuları uzun süre havalimanında bekletilmelerine isyan ederek yetkilileri protesto etti.

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Görevliler ile yolcular arasında tartışmalar yaşandı. Tartışmaların artması üzerine Fransız polisi olaya dahil oldu. Yolcuların protestoları sonrası Fransız yetkililerin de devreye girmesiyle yolcular otele götürüldü. DHA