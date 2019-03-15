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THY uçağı kalkışta arıza yaptı, yolcular isyan etti

Türk Hava Yolları'nın (THY) Paris-İstanbul Sabiha Gökçen seferini yapacak olan Airbus 320 tipi yolcu uçağında kalkış öncesi motor arızası meydana geldi. Yolcular arıza nedeniyle uzun süre havalimanında bekletildikleri gerekçesiyle isyan ederek yetkilileri protesto etti.

00:08 -
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THY uçağı kalkışta arıza yaptı, yolcular isyan etti

Paris Charles de Gaulle Havalimanı'ndan bugün Türkiye saati ile 16:45'te kalkış yapması planlanan TK1820 sefer sayılı THY'nin Airbus 320-232 tipi uçağında, pist başına gitmek için ilerlediği sırada motor arızası meydana geldi.

Bunun üzerine park yerine geri dönen TC-JPL kuyruk tescilli uçağın yolcuları terminale geri götürüldü. 4 saat gecikmeye giren uçağın yolcuları uzun süre havalimanında bekletilmelerine isyan ederek yetkilileri protesto etti.

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Görevliler ile yolcular arasında tartışmalar yaşandı. Tartışmaların artması üzerine Fransız polisi olaya dahil oldu. Yolcuların protestoları sonrası Fransız yetkililerin de devreye girmesiyle yolcular otele götürüldü.  DHA

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Son güncelleme: android-time 00:11 15.03.2019
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