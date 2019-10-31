TRT’den İYİ Parti ve Meral Akşener’e ambargo

Devlet kanalı TRT, TBMM’deki siyasi partilerin salı günü TBMM’de yaptığı grup toplantılarını canlı yayınlıyor.

AKP ve MHP liderlerinin konuşmalarının tamamını, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşmasının bir bölümünü yayınlayan TRT, yaklaşık bir saat süren İYİ Parti grup toplantısını ve Meral Akşener’i ekrana getirmiyor.

ÇİFTE STANDARDIN GEREKÇESİ NEDİR?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması için bir soru önergesi veren İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, şu soruları sordu:

*TRT tarafsızlık ve eşitlik ilkesi gereği sadece iki partinin değil, bütün partilerin grup toplantıları canlı olarak yayınlamalı. TRT bu ilkeleri neden çiğniyor ve ne tür yaptırım uygulanacak?

*Bütün partilere eşit mesafede olması gereken TRT, muhalefet partilerine uyguladığı bu çifte standardı hangi gerekçeye dayandırmaktadır?

*Bu uygulamalar TRT'nin tarafsız yayıncılık ilkesine aykırı değil midir ve bu konuda bir yaptırım uygulanacak mıdır?