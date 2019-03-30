Türbanlılara hakaret eden şahsın ifadesi ortaya çıktı

İzmir’den İstanbul Atatürk Havalimanı İç Hatlar Terminali'ne gelen Bülent Kökoğlu, burada cep telefonuyla bir video çekmiş, havalimanındaki başörtülü bir güvenlik çalışanını göstererek hakaret içerikli sözler söylemişti.

Videonun sosyal medyada yayılması ve gelen tepkiler üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

‘EŞLERİMDE KAPALIYDI’

Savcılık ifadesinde Kökoğlu, 3 kere evlendiğini ve eşlerinin kapalı olduğunu belirterek “Evlenmeyi düşündüğüm başörtülü kız arkadaşımla ayrıldık. İstanbul'a geldiğimde ne yaptığımı bilmeden alkollü olarak bu kaydı yaptım, bu sebeple suç olduğunu bilerek yapmadım. Çok pişmanım, çok üzgünüm yaptığım şeylerden dolayı herkesten özür diliyorum. Bu olay nasıl gerçekleştiğini, hatırlamıyorum” dedi.

“AK PARTİ'YE OY VERİYORUM“

Bülent Kökoğlu, Cumhurbaşkanı'na hakaret içeren video için de pişman olduğunu söyleyerek “Bu videoyu çektiğim esnada ağır alkollüydüm. Videoda ‘Türkiye Cumhuriyeti ve Recep Tayyip Erdoğan' şeklindeki söylemlerde bulunurken hakaret kastım yoktu. Ben kendim de Ak Parti'ye oy veriyorum.” diye konuştu.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Savcılık işlemlerinin ardından Kökoğlu, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesi tarafından “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ve “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.