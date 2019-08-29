TÜRKEN Vakfı’na 3 yılda 330 milyon lira bağış yapılmış

CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan bu konuda ABD'deki vergi dairesine başvuruda bulunmuştu. TÜRKEN Vakfı'yla ilgili 53 sayfalık belge, ABD yetkilileri tarafından Özcan'a iletildi. Belgelere göre, TÜRGEV ve ENSAR Vakfı'nın 2014'de ABD'de ortaklaşa kurduğu TÜRKEN Vakfı'na 2014-2017 yılları arasında toplam 54 milyon 250 bin dolar (yaklaşık 330 milyon TL) bağış yapıldı. Buna göre, 7 Ocak 2014 ile 06 Mart 2015 tarihleri arasında yaklaşık 5 milyon dolar bağış yapılırken, bu rakam 07 Mart 2015 ile 06 Mart 2016 arasından 23 milyon dolara çıktı. 07 Ocak 2016 ile 06 Mart 2017 arasında ise yaklaşık 25 milyon dolar oldu. TÜRKEN Vakfı'na 2018 ve 2019 yılında yapılan bağışlar ise gönderilen belgeler arasında yer almadı.

4 SAYFALIK MEKTUP

Özcan yaptığı açıklamada “Son 2 senede gelen bağışlar (2018-2019) ABD Hazine Bakanlığına henüz bildirilmemiş. Biz o rakamları da talep ettik, ulaşınca kamuoyu ile paylaşacağız” dedi. CHP'ye gönderilen belgeler arasında Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı TÜRGEV adına Bilal Erdoğan ile ENSAR Vakfı adına İsmail Cenk Dilberoğlu'nun imzasıyla Amerika'nın Delaware Eyalet Dışişleri Bakanlığı'na Turken foundation, Inc' için gönderilen 15 maddelik 4 sayfa mektup da yer alıyor. Erdoğan ve Dilberoğlu, Fatih-İstanbul adresli iki vakıf temsilcisi olarak , ‘kuruluş belgesi' başlıklı müracaat formunda, TÜRKEN Vakfı'nın amacını “Türk ve Müslüman öğrencilere güvenli, destekleyici, kültürel uygun konut sağlaması'' olarak açıklıyor. Özcan, “5 sene önce kurulmuş bu vakıf New York'ta devam eden gökdelen inşaatı ve Muhammed Ali'nin Michigan'daki çiftliğini satın almak dışında faaliyette bulunmadı. Öğrencilere verileceği iddia edilen burslar ve diğer desteklere ne oldu'' diye sordu.