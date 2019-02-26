Türkiye bunu konuşuyor: 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan kaza sonucu mu öldü?

12 Nisan 2018'de Giresun'un Eynesil ilçesi Gümüşçay Mahallesi’nde, 11 yaşındaki Rabia Naz ağır yaralı olarak evin önünde yerde yatarken bulundu. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. İlk etapta intihar ettiği değerlendiren 11 yaşındaki kız çocuğunun ölümü sonrası, babası Şaban Vatan, adeta bir dedektif gibi çalışmaya başladı.

BELEDİYE BAŞKANININ YEĞENİ ÇARPTI İDDİASI!

Ailenin edindiği bilgiler Eynesil Belediye Başkanı Coşkun Somuncuoğlu'nun yeğenini işaret etti.

AİLENİN İDDİASI: İNTİHAR DEĞİL, TRAFİK KAZASI

16 metre yüksekten düştüğü ya da intihar ettiği öne sürülen küçük kızla ilgili Adli Tıp raporu da çıktı. Raporda, ölümün yüksekten düşme değil, ‘bedensel travma’ sonucu gerçekleştiğine yer verildi. Aile, kızlarına otomobil çarptığını, yaralı halde evin önüne bırakıldığını öne sürdü.

Baba Şaban Vatan, kızının vefatının şaibeli olduğunu dile getirerek, “Kızımı evinin önünde ağır yaralı olarak bulduk ve akabinde kaybettik. Olayın şoku ve üzüntüsü sebebiyle intihar olarak düşündük ancak zamanla ortaya çıkan tutarsızlıklar kızımızın vefatının şaibeli olduğunu gösteriyor. Örneğin, çocuğumun sol ayağı kopar derecesine gelmiş. Atar damar kesilmiş. Konuyla ilgili tüm uzmanlar kan boşalması gereken bir durum olduğunu söylüyor ancak çocuğum boylu boyunca uzanıyor bir damla kan yok, ayak temizlenmiş pantolonunda kan var, ayakkabısında kan var ama yanında kan-man hiçbir şey yok. Ayrıca kızımızın okul çantası ilk etapta olay yerinde değildi sonrasında bir el çantayı getirip koydu. Otopsi raporuna göre de yüksekten engelsiz düşmeyi reddeden bulgular sunuyor, ellerinde sıyrıklar var ve sadece sol arka tarafında hasarlar mevcut. Kızım trafik kazası geçirmiş. Ama geçirdiği trafik kazası ölümü ile sonuçlanacak kaza değil. Çarpanlar evimin yanına bırakarak teras kattan atlayıp intihar etmiş gibi bir hava vermeye çalıştılar. Kızım evimin yanında kan kaybından öldü.” diye konuştu.

BABA İDDİALARIN PEŞİNE DÜŞTÜ

Zaman geçtikçe ve Rabia Naz’ın ölümü aydınlatılmayınca emniyet güçlerinin konuyla ilgilenmediğini ve örtbas etmeye çalıştığını düşünen baba Şaban Vatan, olayı bizzat çözmek için iddiaların peşine düştü.

EMNİYET RAPORU: İNTİHAR

Baba Vatan’ın iddiasına göre, “Ambulansın kamera kayıtları emniyet tarafından alınmadan silinmiş.” Emniyet raporlarına göre ise annesi Atika Vatan, Rabia Naz’a kızınca küçük kızın psikolojisi bozuldu ve intihar etti.

BABA SİYAH ARACIN PEŞİNE DÜŞTÜ

Otopsi raporunda intihar değil muhtemelen araba çarpması sonucu olduğu gerçeği açığa çıktı. Kızının ölümünü tek başına araştırmak zorunda kalan baba, mahalle sakinlerinden olay günü siyah bir arabanın hızla geçtiğini öğrendiğini söyleyerek “En yakındaki oto yıkamacıya gittim. O gün araba yıkanıp yıkanmadığını sordum. Sadece siyah bir aracın yıkamaya geldiğini, getiren kişinin telaşlı davranışlar sergilediğini öğrendim. Siyah aracın peşine düşünce arabanın Eynesil Belediye Başkanı Coşkun Somuncuoğlu’nun yeğeni tarafından kullanıldığını öğrendim. Ayrıca Rabia Naz hastaneye kaldırıldığında iki kişi hastane önünde telaşla bekliyormuş, çevredekilerden öğrendim ve bu iki kişi de Eynesil Belediye Başkanı Coşkun Somuncuoğlu'nun yeğeni İ.S. ve oğlu M.A.S.” ifadelerini kullandı.

BABA, AKP’Lİ VEKİLİN İSMİNİ VERDİ!

Baba Şaban Vatan, etkili siyasilerin soruşturmayhı durdurmuş olabileceğini ve delil karartıldığını iddia etti. AKP İstanbul milletvekili isiminiNurettin Canikli’nin memleketi Giresun’daki olaya müdahale ettiğini savunan baba Şaban Vatan, “Eynesil Belediye Başkanı Coşkun Somuncuoğlu ile Canikli çok yakın ahbaplar. Öyle ki burada birisi Canikli’ye ulaşmak için yolun Somuncuoğlu’ndan geçtiğini bilir. Bu sorular kafamda belirmeye başlayınca Canikli’ye de Somuncuoğlu da ulaşmaya çalıştım. Ancak kabul etmediler. İkisi de görüşmedi benimle. Ayrıca Ekim ayında Yenikapı Giresun Günleri olduğu zaman İstanbul’a gelmiştim. Orada el broşürleri dağıtıyordum. ‘Rabia Naz’a ne oldu?’ yazılı. O gün Nurettin Canikli’de oradaydı. Korumasını yolladı. Koruması, ‘Beylikdüzü’nde hükümet aleyhine eylemlerde bulunmuşsun’ dedi. Ben de ‘Ben hayatımda Beylikdüzü’ne gitmedim. Havaalanı’nda indiğim gibi buraya geldim. Seni buraya gönderene söyle.Rabia Naz cinayetini örtbas eden elleri Şaban Vatan kıracak. Ayrıca eşim AKP Eynenis İlçe Örgütü Sekreteri ben de üyesiyim’ dedim. Herhalde orada AKP’liyim demesem başka partili olsam FETÖ’cü diye alacaklardı beni.” ifadelerini kullandı.

“NURETTİN CANİKLİ’DEN AÇIKLAMA”

AKP MKYK Üyesi Nurettin Canikli ise hakkındaki iddialar ile ilgili dün sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Canikli, yaptığı açıklamada, “Rabia Naz Vatan’ın vefatıyla ilgili olarak çok ağır suçlama ile karşı karşıyayım. Son günlerde bir takım medyada ve sosyal medyada Giresun’un Eynesil ilçesinde geçen yıl Nisan ayında meydana gelen üzücü ve son derece hassas bir olayla ilgili olarak soruşturmayı yönlendirdiğimize ilişkin iftira, yalan ve hakaretler yer almaktadır. Asılsız iddialara ilişkin hukuki süreç başlatılmıştır. Bahsedilen olay yargıya intikal etmiş, yargı süreci devam etmektedir. Ayrıca İçişleri Bakanlığı tarafından da idari soruşturma yapılmıştır. İdari olarak soruşturmaya müdahale ettiğimize ilişkin yalan ve iftiraların da soruşturulması için başvuruda bulunuyoruz. Soruşturmanın yapılabilmesi için dokunulmazlığımın kaldırılması gerekiyorsa ona da hazırım” dedi.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın ölümüyle ilgili soruşturmanın halen Görele Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürüldüğünü, olayın aydınlatılması ve delil araştırmasının devam ettiğini bildirdi.

Alan, yaptığı yazılı açıklamada, Eynesil ilçesinde 12 Nisan 2018 tarihinde meydana gelen ve Rabia Naz Vatan’ın ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili bazı basın yayın kuruluşları ile sosyal medya hesaplarında asılsız iddia ve şayialar görüldüğünü belirtti. Soruşturmaya müdahale edildiği ve dosyanın üstünün örtüleceği gibi yanlış ve maksatlı haberlerin kamuoyunu yanıltabileceği gibi yargıyı da zan altında bıraktığını ifade eden Alan, bu nedenlerle kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla bir açıklama yapma gereğinin hasıl olduğunu kaydetti. Başsavcı Alan, açıklamasında şunları aktardı: “Rabia Naz Vatan’ın ölümüyle ilgili soruşturma halen Görele Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülmekte olup, olayın aydınlatılması ve delil araştırmasına devam edilmektedir. Adli Tıp Kurumundan alınan raporlarda ‘ölümün yüksekten düşmeye bağlı genel beden travması neticesinde meydana gelmiş olabileceği’ yönünde mütalaa verilmiştir. Soruşturma kapsamında birçok kişi dinlenmiş, olay mahallinde keşif icra edilerek bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır. Küçük Rabia’nın ölümüyle ilgili intihar ve yüksekten düşme dahil her türlü ihtimal titizlikle araştırmaya devam edilmekte olup, yargı delillere ve oluşacak vicdani kanaatine dayalı olarak kararını verecektir.”