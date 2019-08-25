Türkiye’nin tanıtımı için Tamince atama

17-25 Aralık sonrası FETÖ'cü Zaman Gazetesi'nin yüzde 10'unu satın alan, TUSKON dahil KHK ile kapatılan vakıflara üye olan, Pensilvanya'ya gidip FETÖ ele başı Gülen ile görüşen ve CHP lideri Kılıçdarooğlu'nun “Bu adamı kim koruyor?'' diye sorduğu Fettah Tamince, 2019 için 150 milyon dolarlık fon büyüklüğüne sahip, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı yönetim kurulu üyesi oldu.

Tamince Kültür Turizm Bakanı Nuri Ersoy başkanlığında yapılan ajansın ilk toplantısına katıldı. Yasa gereği ajansın ilk yönetim kurulu toplantısında seçimler yapılacak. 1 Ocak'a kadarda yönetim kurulu Bakan tarafından atandı. Ajans yönetiminde Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Tanıtma Genel Müdürü Timuçin Güler, THY İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, TAV Havalimanları Başkanı Sani Şener, Hilton Türkiye Müdürü Armin Zerunyan, Rixos Başkanı Fettah Tamince, Palandöken Otel sahibi Can Dikmen, XPD şirketi kurucusu Cem Kınay, Diana Travels yöneticisi Ece Tombul, Concorde Hotels yöneticisi Erkan Yağcı, Başaran Holding Başkanı Hüseyin Başaran, Pamuk Gıda kurucusu Metin Pamukçu, Indigo Şirketler Grup Başkanı Ömer Tosun ve Corendon Airlines Başkanı Yıldıray Karaer yer aldı.

TAMİNCE KORUNUYOR

Türk turizmin tanıtımı ve yatırımlarda kullanılmak üzere Temmuz ayında TBMM'den geçen bir yasa ile özel fon oluşturulmuştu. Otel, motel, tatil köyleri, pansiyonlar, restoranlar, turistik yat, tekne ve gemiler, seyahat acentaları, özel hava yolu şirketleri ve özel şirketlerce işletilen havalimanları Turizm Ajansı'na “Turizm payı” ödeyecek. Onbinlerce tesisten alınacak paylar, milyarlarca liralık alternatif bir turizm bütçesi oluşturacak. Bakan Nuri Ersoy fonda yılda bu yıl için 150 milyon dolar birikeceğini açıklamıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı bir açıklamada Tamince'nin korunduğunu savunarak “Bir numaralı FETÖ'cü ve devletin protokolünde. Zaman Gazetesi'nin yüzde 10'unu aldı. Bir şey söylemiyor ama Cumhuriyet ve SÖZCÜ yazarları suçlanıyor. Tamince el üstünde tutuluyor. Hakkında MASAK, MİT raporları var. Himmet paraları toplamış. Pensilvanya'ya gitmiş” demişti.