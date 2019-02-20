Ulaştırma Bakanı’ndan ‘internet’ istedi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, yapım ihalesi 2016 yılı temmuz ayında yapılan ve ikinci 100 günlük eylem planında yer alan Konya YHT Garı'nda incelemelerde bulundu.

İstimlak çalışmaları henüz tamamlanamayan ve inşaat aşamasında olan yeni YHT Garı'nı gezen Bakan Turhan'dan, Konya'nın Selçuklu ilçesi Çaldere mahallesi muhtarı Ali İhsan Yalçın, ilginç bir istekte bulundu.

Kendi mahalleleri ile birlikte 5 köyde telefonlarının çekmediğini belirten Muhtar Yalçın, “Çocuklar şimdi ders çalışıyorlar, internet gelmiyor. 5 köyden ikisi kullanıyor. Yerlerde kiraya verildi ama baz istasyonu daha gelmedi. Selçuklu ilçesinin 5 köyünde de telefonlar çekmiyor. Çocuklar ders çalışamıyorlar” diye bakana derdini anlattı.

Bakan Turhan da muhtarın talebini dinleyerek ilgilenilmesi üzere not aldırdı.

KONYA'YA SADECE 50 KİLOMETRE

Konya'ya 50 kilometre uzaklıkta bulunan bölge hakkında Sözcü’ye konuşan Muhtar Yalçın, “Çocuklar taşımalı sistemle okula gidiyor. Bu arada da ders veriliyor. Ne internet ne telefon çekmiyor. 5 köye 2 tane istasyon kurulacağı planlandı. Meydan köyüne 2 bin 300 liraya Selçuklu Belediyesi'nden, diğeri de Milli Emlak'tan 10 bin liraya yer kiraladık. Ancak baz istasyonları kurulmadı. Bugün yarın kurulacak diye bekliyoruz.” diye konuştu.