Üniversitede skandal afiş! ‘Genel ahlaka uymayan giremez’

Mardin Artuklu Üniversitesi kampüsünde bulunan ve Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Gençlik Merkezi bünyesinde açıldığı öğrenilen Genç Kafe ismindeki kafeye iddiaya göre işletmeci tarafından “ahlak kuralları” adında bir afiş asıldı. Afişte “Genel ahlak kurallarına uymayan öğrencilerimizin kafeye girişi yasaklanacaktır” ifadeleri yer verildi.

İddialar bununla da sınırlı değil. Sürekli göz hapsine alınarak taciz edildiklerini dile getiren öğrenciler kafe işletmecisinin, kadın öğrencileri erkek öğrencilerle selamlaşma ve oturma şekillerinden dolayı uyardığını da dile getiriyor. Öğrenciler sosyal medya üzerinden afişe tepki gösterirken, HDP Mardin Milletvekili Ebrü Günay Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi verdi.

Günay’ın TBMM’ye sunduğu önergede şu sorular yer aldı:

1) Artuklu Üniversitesi kampüsünde bulunan Genç Kafe'ye “Ahlak Kuralları” adı altındaki afiş kim tarafından asılmıştır?

2) Üniversite kampüsünde bulunan bir kafeye asılan söz konusu afişle amaçlanan nedir ve bahsedilen “Ahlak Kuralları” nelerdir?

3) Kadın öğrencileri uyaran kafe işletmecisi hakkında gerekli işlem başlatılacak mıdır?

4) Üniversitelerde, yurtlarda ve okullarda uygulanan bu tür kurallar ve bu yaklaşım toplumsal cinsiyet eşitsizliğini yaratan, pekiştiren ve büyüten bir durum değil midir? Bakanlığınız toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile mücadele etmek ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğini gidermek amacıyla ne tür çalışmalar yapmaktadır?

5) Kadına yönelik şiddetin artmasına sebep olacak bu afişin toplatılması için atacağınız adımlar nelerdir?