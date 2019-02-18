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Son dakika… Ünlü iş kadını Necla Zarakol gözaltına alındı

Halkla ilişkiler dünyasının ünlü ismi Necla Zarakol ve avukatı Tolga Danışman İstanbul Emniyet Müdürlüğünün yürüttüğü bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Habip ATAM
12:16 -
Haberler Gündem
Son dakika… Ünlü iş kadını Necla Zarakol gözaltına alındı

Halkla ilişkiler sektörünün dev şirketlerinden Zarakol İletişim’in Yönetim Kurulu Başkanı Necla Zarakol, avukatı Tolga Danışman ile birlikte gözaltına alındı. Zarakol’un İstanbul Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.

FETÖ FİRARİSİNE YARDIM İDDİASI!

Zarakol ve avukat Danışman’ın FETÖ soruşturması kapsamında, yurt dışına çıkış hazırlığı yaparken sahte kimlikle yakalanan Zahide Üner’in kaçış girişimine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bildiriliyor.

(Ayrıntılar gelecek)

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Son güncelleme: android-time 12:57 18.02.2019
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