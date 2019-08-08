Ürdünlü yolcuların valizinden 603 ‘Bal Arısı’ çıktı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sabiha Gökçen Dış Hatlar Terminali'nde şüphe üzerine 2 kişiyi durdurdu. Canlı hayvan kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmada durdurulan Ürdün uyruklu Muhammed Abdullah Issa O. (45) ve Shehab Mazın A. (35) adlı şüphelilerin valizleri ve üstleri arandı. Şüphelilerin valizlerinde özel dizayn edilmiş çok sayıda kutu olduğu fark edildi. Kutuları açan ekipler içlerinde “Bal arısı” olduğunu görünce şüpheliler gözaltına alındı. Arılar için dizayn edilen 67 kutu içerisinde 603 bal arısı ele geçirildi.

MUHAFAZA ALTINA ALINDI

Polis ekiplerince muhafaza altına alınan anlar, Arı Yetiştiriciliği Birliğine teslim edildi. Arları Ürdün'e götürmeyi planlayan şüpheliler hakkında ise “5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet” suçundan adli işlem yapıldı.