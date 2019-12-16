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Son dakika… Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz FETÖ üyeliğinden tutuklandı

Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu iddiasıyla tutuklandı. Oğuz, örgütte sohbet hocalığı yapmak ve mahrem imamlarla iletişim kurmakla suçlandı.

23:45 -
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Son dakika… Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz FETÖ üyeliğinden tutuklandı

Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında Urla Belediye Başkanı Oğuz, savcıya ifade verdi. Bir dönem FETÖ iltisaklı kapatılan İzmir Genç İşadamları Derneği (İGİD) yönetim kurulu üyesi olduğu belirtilen Oğuz, örgütte sohbet hocalığı yapmak ve mahrem imamlarla da iletişim kurmakla suçlandı.

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SULH CEZA MAHKEMESİNDE TUTUKLANDI

Şüpheli Oğuz, sorgusunun ardından sevk edildiği sulh ceza mahkemesinde tutuklandı. İbrahim Burak Oğuz, 31 Mart seçimlerinde CHP’den Urla Belediye Başkanı seçilmişti. AA

CHP dolandırıcılık FETÖ izmir para Polis Terör terör örgütü Urla
Son güncelleme: 23:52 16.12.2019
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