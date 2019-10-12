Üsküdar Belediyesi 37 milyonluk borcu karşılığında kamu arazisini devretti

2013 yılında mülkiyetindeki 4 cami arazisini hazineye devrederek 7 milyon 370 bin TL'lik vergi borcunu sildiren, 2019 yılının Ocak ayında da 29.7 milyonluk vergi borcuna karşılık Çengelköy'deki Güzeltepe Birlik Camisi arazisini hazineye devreden AKP'li Üsküdar Belediyesi, yine bir arazi devri ile gündeme geldi.

Üsküdar Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, 2 Ekim tarihli yazısı ile belediyenin ve sermayesinin tamamı belediye ait olan iştirak şirketi Üsküdar Kent Hizmetleri Ticaret ve Sanayi A.Ş'nin, SGK'ya olan 37 milyon 200 bin TL'lik borcu karşılığında, Çengelköy'deki 3.5 dönümlük arazinin SGK Başkanlığı'na devrini istedi.

KARAR MECLİS GÜNDEMİNDE ELE ALINDI

Mülkiyeti Üsküdar Belediyesi'ne ait olan ve imar planlarında “orta yoğunlukta konut” alanında bulunan arazinin devri ile ilgili talep, Üsküdar Belediye Meclisi'nin Plan ve Bütçe ile Hukuk ve Mülkiye komisyonlarına gönderildi. İlgili komisyonlar tarafından hazırlanan ortak raporda, SGK Yönetim Kurulu'nun 19 Eylül 2019 tarihli kararı ile borçlara karşılık 37 milyon 200 bin TL değer biçilen arazinin kendilerine devredilmesini uygun bulduğu aktarıldı. Raporda, komisyonların da Üsküdar Belediyesi'ne ait arazinin SGK borçlarına karşılık devredilmesinin uygun görüldüğü bildirildi. Komisyon raporu Üsküdar Belediyesi'nin 9 Ekim 2019 tarihli meclis oturumunda gündeme alındı. Devir kararı, İyi Parti ve CHP'nin muhalefetine karşılık AKP grubunun oyları ile kabul edildi.

KUPON ARAZİ TEPKİSİ

Üsküdar Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili ve İBB Meclis Üyesi Doğan Tekel, Çengelköy Mezarlığı'nın bitişiğindeki Boğaziçi etkilenme alanında kalan arazinin, planlama sürecinde kamuya terk ile oluştuğunu ve otopark olarak kullanıldığını söyledi.

“BU YÖNTEM SADECE AKP'Lİ BELEDİYELERDE UYGULANIYOR”

Parseli “kupon arazi” olarak niteleyen Tekel, “Kamuya terk edilen araziler kamusal kullanım dışında değerlendirilemez. Ama burada site yapılırken kamuya terk ile belediyeye geçen parsel, yıllar içinde konut imarlı bir kupon araziye dönüştürüldü ve şimdi borç karşılığında devredildi. Üsküdar Belediyesi, yıllardır kamuya olan borçlarını kendi iç kaynakları ile ödemek yerine kamu arazilerini elden çıkarak ödüyor. Bu yöntem sadece AKP'li belediyelerde uygulanıyor. Bugüne kadar hiçbir CHP'li belediyenin kamu borçlarını bu şekilde ödemesine onay verilmedi” dedi.

Söz konusu arazi, 2017 yılında da Üsküdar Belediyesi tarafından ihale ile satışa çıkarılmış, park olarak kamuya terk edilen parselin konuta çevrilip satılmak istenmesi tepki ile karşılanmıştı.