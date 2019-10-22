Üsküdar Belediyesi mağdurlarının eylemi sürüyor: Bizi haksız, hukuksuz yere işten attılar

İstanbul'da AKP'li Üsküdar Belediyesi'nde işten çıkarılan işçiler belediye binası önünde basın açıklaması yaptı.

“İÇKİ İÇTİĞİMİZİ SÖYLÜYORLAR”

1 yıl güvenlik görevlisi olarak çalıştığını daha sonra ise temizlik işçisi olarak görevlendirildiğini dile getiren Mustafa Kasap, “11 Temmuz'da belediyeye çağırıp iş akdinin fesh edildiğini söylediler. Sebebini sorduğumuzda da kimse bize cevap vermiyor. Biz namussuz, şerefsiz değiliz. Biz alın teriyle ekmeğimizi kazanıyoruz. Başkan yardımcısıyla görüşmek için kapısında bekledik. Çıkıp ‘Sizin hiç şansınız yok' dedi. Nerede adalet, nerede hukuk? Başkan bizi içki içmekle suçluyor. Sarhoş geliyormuşuz işe. Böyle bir şey olabilir mi? Bizi haksız, hukuk yere işten attılar. Biz AK Partiliyiz. Biz kefenimizi giydik, tankların altına gittik. Sayın Cumhurbaşkanımız ‘One minute' dedi. Havaalanına yürüyerek karşılamaya gittik. Yazık, günahtır haksız hukuksuz yere bizi işten attılar. Emeğimizi, işimizi geri istiyoruz. Bakanlara sesleniyorum. Hani ‘Dava' diyorlar ya hani dava arkadaşlarımız? Hani il başkanı, ilçe başkanı neredeler? Çekiniyorlar, korkuyorlar. Zaten verdikleri de bir asgari ücret.” diye konuştu.

“EŞİMİN PSİKOLOJİSİ BOZULDU”

Üsküdar Belediyesi'nde çalışırken eşinin işten çıkarıldığını söyleyen Gülhan Ayvacı ise “Biz çok yalnız bırakıldık. Sebebini öğrenmek istiyoruz. Eşimin psikolojisi bozuldu. Napacağımızı bilmiyoruz. Kim bize destek olacak? Kim yardım edecek? Biz yalnız kaldık.” ifadelerini kullandı.

CHP'li Ataşehir Belediyesi'nde işten çıkarılan Melike Şahin ise işin ve emeğin dili, dini, ırkı, mezhebi olmadığını ifade ederek, “İşlerimizi geri istiyoruz” şeklinde konuştu.