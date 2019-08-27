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Vali Yavuz sosyal medyayı salladı! CHP’liye ‘soğuk’ AKP’liye ‘sıcak’ karşılama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu, 23 Haziran seçimleri öncesinde, Ordu-Giresun Havaalanı'nın VIP salonuna aldırmamasıyla 'ünlenen' Ordu Valisi Seddar Yavuz şimdi de makamında çekilen 2 ziyaret fotosu ile gündeme geldi.Vali Yavuz'un CHP'li ve AKP'li belediye başkanlarını kabulündeki tavrı sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

10:40 -
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Vali Yavuz sosyal medyayı salladı! CHP’liye ‘soğuk’ AKP’liye ‘sıcak’ karşılama

Ordu’nun CHP’li Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe ve AKP’li Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören dün Ordu Valisi Seddar Yavuz’u makamında ziyaret etti.  Ayrı ayrı gerçekleşen ziyaretlere ilişkin fotoğraflar Valiliğin resmi twitter hesabından da paylaşıldı.

CHP’Lİ BAŞKANA ‘SOĞUK’ KARŞILAMA

CHP’li Başkan Ulaş Tepe’nin ziyareti “Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Valimiz Sayın Seddar Yavuz’u ziyaret ederek, ilçedeki belediye yatırım ve hizmetleri hakkında istişarede bulundu.” notuyla paylaşıldı.

Vali Yavuz, CHP’li başkanı böyle karşıladı…

Ancak, ziyarette çekilen fotoğraflarda, Vali Seddar Yavuz’un; CHP’li Tepe’ye uzak durması, hiç gülmemesi, sert bakışları ve ‘zoraki’ elini uzatması dikkat çekti.

Vali Yavuz AKP’li başkanı böyle karşıladı.

Aynı Vali Seddar Yavuz’un, AKP’li Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören’in ziyareti sırasında ise sıcak tavırlar sergilediği görüldü. “Altınordu Belediye Başkanı Sayın Aşkın Tören, Valimiz Sayın Seddar Yavuz’u ziyaret ederek, ilçedeki belediye yatırım ve hizmetleriyle ilgili istişarede bulundu.” notuyla paylaşılan görsellerde; Vali Seddar Yavuz’un gülümsediği, misafirini sıcak bir şekilde karşıladığı görüldü.

Vali Yavuz’un iktidar partisine ve muhalefet partisine uyguladığı iki farklı tavır sosyal medyada da tartışma konusu oldu.

Son güncelleme: android-time 10:53 27.08.2019
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