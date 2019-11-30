Valinin azarladığı muhabir izne çıkarıldı, patron özür dilemeye gitti

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliğinde öğretmen olduğunu zannederek bacak bacak üstüne atan bir yerel gazete muhabirini azarlamış ve ülke gündemine oturmuştu.

Vali Toprak, azarladığı kişinin öğretmen değil muhabir olmasının ortaya çıkması üzerine “Konya'nın Öğretmenler Günü'nde böyle bir konuyla gündeme gelmesinden dolayı üzüntülerimi tekraren kamuoyuna bildirir, saygılar sunarım” demişti.

Anadolu'da Bugün gazetesinin muhabiri olan ve Vali Cüneyit Orhan Toprak'ın sert sözlerine maruz kalan muhabir Ali Kuş ise yaşanan olaydan dolayı üzüntüsünü dile getirmişti.

GAZETE PATRONU ” VALİMİZ YIPRATILMAYA ÇALIŞILDI”

Yaşanan olayların ardından Anadolu’da Bugün Gazetesi İmtiyaz Sahibi Ahmet Baydar, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak’ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretinde Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak’ın yanında olduklarını belirten Ahmet Baydar,”Saygıdeğer Konya Valimiz Cüneyit Orhan Toprak Bey’i ziyaret ettik. Yaşanan talihsiz olayın Konya’da gündemde olmamasına rağmen, bir takım güçlerin devleti yıpratma çabası içerisinde sosyal medyada valimize karşı bir kampanya yürüttüğünü görmekten dolayı üzüntü duyuyoruz. Konya halkı valisinin yanında olduğu gibi biz de Anadolu’da Bugün Gazetesi olarak Valimizin yıpratılmaya çalışılmasının karşısındayız. Ziyaretimizde valimizin yanında olduğumuzu da belirttik” diye konuştu.

MUHABİR ALİ KUŞ İZNE AYRILDI

Öte yandan valinin sert sözlerine hedef olan muhabir Ali Kuş’un 1 hafta izne ayrıldığı öğrenildi.