Valinin öğretmen diye azarladığı muhabir konuştu

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliğinde öğretmen olduğunu zannederek bacak bacak üstüne atan bir yerel gazete muhabirini azarlamış ve ülke gündemine oturmuştu.

Vali Toprak, azarladığı kişinin öğretmen değil muhabir olduğunun ortaya çıkması üzerine “Konya’nın Öğretmenler Günü’nde böyle bir konuyla gündeme gelmesinden dolayı üzüntülerimi tekraren kamuoyuna bildirir, saygılar sunarım” demişti.

Anadolu’da Bugün gazetesinin muhabiri olan ve Vali Cüneyit Orhan Toprak’ın sert sözlerine maruz kalan Ali Kuş, yaşananları SÖZCÜ’ye anlattı. Bir anlık dalgınlıkla ayaklarını uzattığını belirten Ali Kuş, şunları söyledi:

“BOŞ BİR KOLTUĞA OTURDUM”

* Öğretmenler Günü programını takip etmek üzere Selçuklu Kongre Merkezi’ne gittim. Programdan birkaç kare fotoğraf çektikten sonra telefonumun ses kaydını açtım. Ardından orada bulunan boş bir koltuğa oturdum.

“BENİM SÖYLEDİKLERİMİ İŞİTMEDİ”

* Konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkan Vali Bey’in bana seslendiğini fark ettim. “Öğretmen misin birader?” dedi. Ben de ayağa kalkarak, “Hayır muhabirim” dedi. Fakat benim söylediklerimi işitmediği için konuşmasına devam etti. Ben de utancımdan kafamı eğip dinlemek zorunda kaldım.

“MAKAMINA GİDİP ÖZÜR DİLEDİK”

* Bu sabah gazetemizin yazı işleri müdürü ile birlikte makamına giderek, gazetemiz adına özür diledik. Yaşananlardan dolayı üzüntü duyduğumun bilinmesini isterim.”