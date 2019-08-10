Yangın kuleleri boş çıktı

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu 5 Ağustos’ta meydana gelen Orhaneli'nin Çivili ve Mustafakemalpaşa’nın Ömetaltı bölgesinde çıkan yangından sonra yaptığı incelemelerde yangın gözetleme kulelerinde görevli bulunmadığını tespit etti. Nurhayat Altaca Kayışoğlu, yaz mevsiminin ve yangın riskinin devam ettiğine işaret ederek yangın gözetleme kulelerine bir an önce görevli atanması için konuyu Meclis gündemine taşıdı.

KULELER SEYİR TERASINA DÖNMÜŞ

Yaz mevsimin ve yangın riskinin devam ettiğini belirterek alınacak önlemler konusunda bölgede çalışma yapan Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Mustafakemalpaşa İlçe Başkanı Tandoğan Kuru ve belediye meclis üyesi Onurhan Gülsün ile gittiği Ömeraltı Köyü'nde, yangın gözetleme kulesinde görevli bulunmadığını gördü. Kabulbaba Köyü'ndeki merkezi yangın gözetleme kulesinde de görevli olmadığını öğrenen Kayışoğlu, “Yangın gözetleme kuleleri adeta kendi kaderine terkedilmiş ve deyim yerindeyse seyir terasına dönmüş” ifadelerini kullandı.

ARAZÖZ VE SU TANKLARI DA YOK

Gözetleme kulelerinin yanında bulunması gereken arazöz ve gerekli su tankalarının da bulunmadığına dikkat çeken Kayışoğlu, yangınlar konusunda zafiyete tahammülümüz yok diyerek konuyu soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. Tarım ve Orman Bakanı bekir Pakdemirli'nin yanıtlaması istemiyle hazırlanan önergede şu ifadelere ve sorulara yer verildi:

“5 Ağustos tarihinde Bursa'nın Orhaneli ile Mustafakemalpaşa ilçeleri arasında Çivili yakınlarında başlayan ve 12 saatlik mücadele sonucu kontrol altına alınmış yangında yaklaşık 100 hektar ormanlık alan zarar görmüştü. Yangın sonrasında Çivili bölgesinde, bugün de Mustafakemalpaşa'da yaptığımız incelemelerde yangınları önleme amacıyla kurulan gözetleme kulelerinde görevli olmadığı tespit edilmiştir. Bu durum yangınlarla mücadelede büyük önem taşıyan erken uyarı ve anında müdahale konusunda zafiyet yaratmaktadır.

Bu bağlamda; Bursa'da orman yangınlarıyla mücadele amaçlı kurulmuş olan kaç adet yangın gözetleme kulesi bulunmaktadır?

Yangın gözetleme kulelerinde istihdam edilmek üzere tahsis edilmiş kaç kadro bulunmaktadır?

Bursa'daki yangın gözetleme kulelerinde halen kaç kişi aktif olarak görev yapmaktadır?

Orhaneli bölgesindeki yangından sonra yaptığımız incelemelerde Mustafakemalpaşa'nın Ömeraltı Köyü yangın gözetleme kulesi ile Kabulbaba Köyü merkezi yangın gözetleme kulesinde de görevli olmadığı tespit edilmiştir?

Söz konusu yangın gözetleme kulelerinde görevli bulunmamasının sebepleri nelerdir?

Özellikle yaz mevsimlerinde yangınla mücadele ve erken uyarı sistemi anlamında büyük önem taşıyan ancak görevlisi olmayan yangın gözetleme kulelerine ne zaman atama yapılacaktır?

Bölgede yapılan incelemelerde yangın gözetleme kulelerinde görevli olmadığı gibi yangınla mücadelede önemli olan arazöz ve su tanklarının da olamdığı tespit edilmiştir. Bu doğrultuda gözetleme kulelerin de bulunması gereken yangınla mücadele araç ve gereçlerinin tamamlanması konusunda bir çalışmanız var mıdır?”