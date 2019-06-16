Yardım yemeğinde rezalet! Kadıköy Belediye Başkanı kürsüde konuşturulmadı

HERKES KONUŞTU, O KONUŞTURULMADI

Patnosspor yöneticileri tarafından Pendik'te düzenlenen geceye birçok ismin yanı sıra Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin de katıldı. AKP'li Başkan Ahmet Cin ve diğer davetlilerin konuşmalarının ardından Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı konuşma yapması için sahneye davet edildi. Patnosspor'u kutlamak için sahneye çıkan Odabaşı konuşmak için hazırlanırken önce mikrofonun sesi kesildi ardından da Pendik Belediyesi'nin AKP'li Meclis Üyesi İdris Bilici tarafından konuşması engellendi.

KONUŞMAYI ENGELLEDİ

Geceyi Pendik Belediyesi'nin düzenlediğini, parasının kendileri tarafından ödendiğini söyleyen AKP'li Bilici, “Burada siyaset yapamazsınız” diyerek Odabaşı'nın konuşmasını engelledi.

Bilici'nin müdahalesi sonrası sahneyi terk eden Odabaşı yaptığı açıklamada, “Ben buraya Patnosluların davetlisi olarak geldim, selamlama yapacakken, beyefendi bana ‘siyaset yapamazsınız' dedi. Selamlama yapacaktım, beyefendinin zoruna gitti. Ben belediye başkanının ya da belediyesinin değil Patnosluların davetlisiyim. Patnosluların başımız üzerinde yeri var ama bu saygısızlıktır” dedi.

TEPKİ ÇEKTİ

Yaşananların ardından birçok misafir AKP'li Meclis Üyesi İdris Bilici'nin tavrına tepki gösterdi. Odabaşı'nın salondan ayrılmasıyla birlikte salonda boşaldı. Odabaşı'na yapılanların saygısızlık olarak değerlendiren Patnoslular Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'yı aracına kadar uğurlayarak, yaşananlardan duydukları üzüntüyü dile getirdiler.