Son dakika: Yarın geri dönüyor! Kar yurdun yarısını saracak… | Meteoroloji’den hava durumu uyarıları

Kar yağışı yurdu sarıyor! Son dakika hava durumu tahmin haritalarına göre Meteoroloji uyardı, yarın yurdun kıyı kesimlerinde yağmur gözlenecek. İstanbul’da hava 6 derece dolaylarında ve yağmurlu olacak, Ankara’da ise en yüksek 3 derece olarak ölçülecek ve kar yağışı bekleniyor. Kar yağışından İç Anadolu Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi’nin birçok noktası etkilenecek.

KAR YARIN YURDUN YARISINI SARACAK!

Yarın yurdun birçok noktasında etkili olacak kar yağışının ardından cuma günü hava sıcaklıkları yükselişe geçecek ve mevsim normallerini aşacak. Yarın Ankara ve çevresinde kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara’nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Denizli, Afyon, Isparta ve Eskişehir’in güney ilçeleri aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur ve sağanak, Marmara’nın güneydoğusu, Karadeniz’in iç kesimleri Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Akdeniz’in yüksek kesimleri ve İç Anadolu’nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Bingöl, Bitlis, Muş ve Hakkari çevreleri ile Ağrı’nın güney ilçeleri, Şırnak’ın doğu ilçeleri ve Van’ın güney ilçelerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

DOĞU ANADOLU’YA KAR UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; 26.02.2019 Salı günü öğle saatlerinden itibaren etkisini arttıracak kar yağışlarının; Hakkari, Bitlis, Muş, Ağrı'nın güney ilçeleri, Şırnak'ın doğu ilçeleri ile Van'ın güney ilçelerinde yer yer yoğun (20-40 cm) olması bekleniyor.

Çarşamba günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.