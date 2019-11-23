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Yaşar Büyükanıt son yolculuğuna uğurlanıyor

Genelkurmay Eski Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanıyor.

12:46 -
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Yaşar Büyükanıt son yolculuğuna uğurlanıyor

Perşembe günü tedavi gördüğü hastanede solunum ve kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Genelkurmay Eski Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, bugün toprağa verilecek. Büyükanıt için Selimiye Camii’nde cenaze töreni düzenleniyor.

Büyükanıt’ın kızı Bengü Büyükanıt Caymaz, Türk bayrağına sarılı tabutu öperken gözyaşlarını tutamadı. Foto: DHA

Yaşar Büyükanıt’ın kızı Bengü Büyükanıt Caymaz, torunları Bengisu ve Sarp Anıt Caymaz ile damadı Ercan Caymaz da camiye cenazeyle birlikte geldi.

Yaşar Büyükanıt için Selimiye Camisi’nde tören düzenlendi

Büyükanıt’ın kızı Bengü Büyükanıt Caymaz, Türk bayrağına sarılı tabutu öperken gözyaşlarını tutamadı. Tören öncesi Bengü Büyükanıt Caymaz ve Ercan Caymaz cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Yaşar Büyükanıt 18 Kasım Pazartesi günü yaşamını yitiren Filiz Büyükanıt’ın yanına defnedilecek. Foto: AA

Büyükanıt, Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilecek. (DHA)

emekli Genelkurmay istanbul Karacaahmet Mezarlığı Pazartesi Perşembe
Son güncelleme: 13:19 23.11.2019
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