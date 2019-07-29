Yeni açılan milyonluk ‘Şehir Hastanesi’ni su bastı

Dünya standartlarında ileri teknoloji ile donatılan şehir hastanesinin idari bölümünü personelin çalıştığı sırada su bastı. Tavandan biranda sular boşalmaya başlamasıyla mesai yapan çalışanlar neye uğradığını şaşırarak sağa sola kaçıştı. Suyun ağırlığını taşıyamayan tavan ise bir müddet sonra çöktü.

ŞEHİR MERKEZİNE UZAKLIK 20 KİLOMETRE

Nilüfer ilçesine bağlı Doğanköy Mahallesi'ndeki Bursa Şehir Hastanesi'nin şehir merkezine uzaklığı yaklaşık 20 kilometre. Hastaneye ulaşım yeni konulan 3 adet otobüs hattı ile sağlanıyor. Şehir merkezinden hastaneye ticari taksi ile giden hastalar 230-250 TL taksi parası ödemek zorunda kalıyor.

Bursa Şehir Hastanesi hizmete girdiği ilk gününde polikliniklere 2 bin 500 kişi müracaat etmişti. Hastane çevresinde eczane olmamışa da vatandaşın tepkisi çekti.

ŞEHİR HASTANESİ HAKKINDA

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Doğanköy mevkiinde 745 bin 365 metrekare alan üzerine yapılan Bursa Şehir Hastanesi'nde genel, kadın doğum çocuk, kalp damar, onkoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon (FTR), yüksek güvenlikli adli psikiyatri (YGAP) olmak üzere 6 farklı hastanede toplam bin 355 yatak kapasitesi bulunuyor. Hastane'de toplam 403 poliklinik, 49 ameliyathane, 217 yataklı çocuk ve yetişkin yoğun bakım ünitesi ile günlük 2 bin 110 acil hastaya müdahale ve toplamda da 36 bin 200 hasta sirkülasyonu öngörülen kompleks bünyesini yer alıyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi 200 yatak kapasitesi ile Türkiye'nin en büyüğü konumunda.