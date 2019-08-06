Yeni İstanbul-İzmir yolu test edildi onaylandı! 3,5 değil 5 saat sürüyor

Yapımı sırasında çeşitli tartışmalara neden olan ve açıldıktan sonra İstanbul’dan İzmir’e giden bir otomobil sürücüsünün 500 liradan fazla ücret ödenmesiyle eleştirilen yeni otoyol test edildi.

Gazeteci Timur Akkurt, Youtube kanalında yayınladığı “İstanbul İzmir otoyolu kaç para? Gerçekten 3.5 saat mi?” adlı test videosunda yeni açılan İstanbul-İzmir otoyolunda hız limitlerine uyarak 3,5 saatte İstanbul’dan İzmir’e gidilemeyeceğini belirtti. Test sırasında tünel geçişleri ve diğer yollardaki hız limitlerine uyulduğu takdirde İstanbul’un Beşiktaş ilçesinden İzmir’e yaklaşık 5 saat civarında ancak ulaşılabildiğini belirten Akkurt yolda mola verilmesi halinde sürenin uzayacağına dikkat çekti.

Akkurt ayrıca yol üzerinde henüz yeterince otoyol tesisi ile benzin istasyonu bulunmadığını ve yola çıkacak sürücülerin tam depoyla yola çıkmaları gerektiği uyarısında bulundu.

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NAVİGASYON ŞİRKETLERİ DE 3,5 SAATTE GİDEMİYOR

Yol ücret fiyatlarının fahiş olması nedeniyle vatandaşlar tarafından eleştirilen proje hız limitlerine uyarak 400 km’den fazla bir mesafeyi 3,5 saatte alınabileceği vaadiyle kabul edilebilir olarak tanımlanıyordu. Ancak Türkiye’de çokça kullanılan navigasyon firması Yandex’in verilerine göre, açılan yeni İstanbul-İzmir otoyolu kullanılarak İstanbul’un merkez ilçesi olarak kabul edilebilecek Fatih’ten Avrasya tüneli kullanılarak İzmir Alsancak’a 4 saat 30 dakika gibi bir sürede ulaşılabiliyor. Yaklaşık 5 saat süren bu yolun maliyeti 500 liradan fazla.

ESKİ YOL DA 5 SAAT CİVARINDA SÜRÜYOR

Apple firmasının cep telefonlarında kullandığı harita uygulamasına göre eski yoldan yapılan yolculuklarda ise İstanbul Fatih’ten İzmir’e gidiş süresi 5 saat civarında sürüyor. Her iki yolculuğunda Avrasya tüneli ve Osmangazi Köprüleri kullanılarak yapılması gerekiyor.